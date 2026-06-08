Το νέο πεδίο «μάχης» σε τηλεοπτικό, επιχειρηματικό και ποδοσφαιρικό φόντο
Οπως διαβάσατε προχθές αποκλειστικά στο Gazzetta o Παναθηναϊκός «δεν συζητά με την Percapita, αποχωρεί από την Cosmote και ετοιμάζει τηλεοπτικές εκπλήξεις», όπως έγραψε ο Νίκος Αθανασίου.
- Η απόφαση του Τριφυλλιού μπορεί να δημιουργήσει συνολικά διαφορετικά δεδομένα στο τηλεοπτικό τοπίο για τα δικαιώματα κάποιων ομάδων της Superleague, μπορεί όμως και όχι. Να κρατάμε πάντα μικρό καλάθι.
- Συμβόλαιο εν ισχύ με την Percapita, η οποία πέρυσι και εφέτος λειτουργεί ως «μεσάζων» στην πώληση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων (προς την Cosmote και τη Nova) έχουν οι 11 από τις 14 ομάδες της Superleague 1. Oλες εκτός από τον Παναθηναϊκό που δεν είχε υπογράψει ούτε πέρυσι, τον Ηρακλή, ο οποίος εν αντιθέσει με την Καλαμάτα (στη Nova μέσω της Percapita) συμφώνησε με την “Innovation Lab” του Αλαφούζου και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που έχει συμβόλαιο για έναν χρόνο ακόμα (τον εφετινό) με την Cosmote TV.
- Ο ΠΑΟΚ έχει έναν επιπλέον χρόνο συμβολαίου με την Percapita και η ΑΕΚ έναν χρόνο επιπλέον συμβόλαιο με την Cosmοte TV. Οι δυο «Δικέφαλοι» είναι ο μεγάλος στόχος του Αλαφούζου απέναντι στην Percapita των Γ. Βαρδινογιάννη, Β. Μαρινάκη και Ντράγκαν Σόλακ της Nova. Θα ήθελε να συμφωνήσει και με τον Μάριο Ηλιόπουλο (με τον οποίο διατηρεί πολύ καλή σχέση) και με τον Ιβάν Σαββίδη με τον οποίο επίσης η σχέση του έχει εξομαλυνθεί. Δεν θα είναι εύκολο όμως, ακόμα κι αν τους κάνει καλύτερη προσφορά από την Percapita. Ολα είναι θέμα politics...
- Στόχος της Percapita είναι να δημιουργήσει μία συνδρομητική πλατφόρμα live streaming από τη σεζόν 2027-2028, γι' αυτό και Γ. Βαρδινογιάννης (Ιreon Investments, θυγατρική του ομίλου Motor Oil), Β. Μαρινάκης (Alter Ego Media), Θ. Κυριακού έχουν από 33,33% του ANT1 + που θα μετονομαστεί αφού πάρει τη σχετική έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με στόχο να διεκδικήσει μελλοντικά και τρομερά brands, όπως το Champions League και η Euroleague (“Antenna Greece Support Services”).
- Κάτι αντίστοιχο θέλει και ο Γιάννης Αλαφούζος. Γι' αυτό και η νεοσύστατη εταιρεία του έχει καταθέσει προσφορά στην ΕΠΟ η οποία θεωρείται η υψηλότερη και αναμένεται να πάρει τα δικαιώματα μετάδοσης του Κυπέλλου Ελλάδας για τα επόμενα τρία χρόνια. Αν στον διαγωνισμό έχει πάρει μέρος και η Percapita και «ηττηθεί» (οι προσφορές ανοίγουν στο τέλος της εβδομάδας) αυτή θα είναι μια πρώτη μικρή – μεγάλη νίκη του Αλαφούζου.
- Προφανές είναι ότι ο Αλαφούζος από αυτό το εγχείρημα σε πρώτη φάση θα χάσει. Και μάλιστα θα χάσει πολλά χρήματα. Το ξέρει. Προφανές είναι επίσης ότι αυτό δεν τον ενδιαφέρει και τόσο πολύ στο Power Game με αντίπαλο την Petcapita ή - όπως ισχυρίζονται πολλοί στην αγορά – με αντίπαλο τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Παίρνει ρίσκο για ακόμα μια φορά κι αυτή τη φορά όχι ρίσκο επιπέδου PAO TV. Δεν είναι το βασικό πρόβλημά του αν ο Ολυμπιακός παίρνει επί παραδείγματι 16 εκατ. Ευρώ, ο Παναθηναϊκός με την ΑΕΚ από 10 εκατ. Ευρώ και ο ΠΑΟΚ 8,5 εκατ. Ευρώ. Είναι κι αυτό πρόβλημα, αλλά όχι το μοναδικό. Ενθουσιάζεται με νέες ιδέες κι αυτή είναι μια ωραία νέα ιδέα, ενώ παράλληλα τον εξιτάρει και η «μάχη» με επιχειρηματικό υπόβαθρο.
- Το βασικό ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει η νέα εταιρεία του Αλαφούζου είναι πού θα μεταδίδονται τα παιχνίδια των οποίων τα δικαιώματα θα αποκτήσει. Θα συμφωνήσει με την Cosmote TV που έχει συμφωνία ήδη με την Percapita; Με τη Nova που έχει μέτοχο στην Percapita “χλωμό”. Με τη Vodafone; Πώς θα μεταδίδονται τα παιχνίδια; Ας πούμε του Κυπέλλου και του Παναθηναϊκού της επόμενης σεζόν! Μέχρι να απαντηθεί, έχουμε καιρό μπροστά μας. Τα φιλικά του Τριφυλλιού μπορεί να μεταδοθούν από τον ΣΚΑΙ. Μετά, τα επίσημα, δεν γνωρίζουμε. Τα ευρωπαϊκά στην Cosmote TV που έχει τα δικαιώματα, αν οι Πράσινοι φτάσουν στους ομίλους του Conference League.
- Tα προκριματικά του τριφυλλιού πιθανότατα θα καταλήξουν στην “Innovation Lab”. Οπως ίσως και τα δικαιώματα της Superleague 2...
- A! Kαι να μην ξεχάσουμε πως έρχονται και οι εκλογές στη Superleague 1 μέχρι τον Ιούνιο και να μην λησμονούμε ότι ο πρόεδρος της Λίγκας γίνεται ex officio αντιπρόεδρος στην ΕΠΟ. Ο Γιάννης Αλαφούζος φέρεται αναποφάσιστος ως προς το αν θα είναι και πάλι υποψήφιος, ενώ από την πλευρά Βαγγέλη Μαρινάκη τηρείται σιγή ιχθύος. Και ως συνήθως, όλες οι «διεργασίες» γίνονται τις τελευταίες μέρες πριν από τις εκλογές! Πάντως, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός φαίνονται πάλι να έχουν έρθει κοντά, όπως φάνηκε και στην ψηφοφορία για τον Λανουά. Δεν αποκλείεται να γίνει κρούση (ή να έχει γίνει κρούση) και πάλι στον CEO της ΑΕΚ, Μηνά Λυσάνδρου,
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