Το νέο πεδίο «μάχης» σε τηλεοπτικό, επιχειρηματικό και ποδοσφαιρικό φόντο

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την απόφαση του Γιάννη Αλαφούζου να δημιουργήσει «αντίβαρο» στην Percapita, το νέο τοπίο που διαμορφώνεται προς το παρόν και την «κινούμενη»« άμμο των συμμαχιών.

Οπως διαβάσατε προχθές αποκλειστικά στο Gazzetta o Παναθηναϊκός «δεν συζητά με την Percapita, αποχωρεί από την Cosmote και ετοιμάζει τηλεοπτικές εκπλήξεις», όπως έγραψε ο Νίκος Αθανασίου.