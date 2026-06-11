Κύπελλο: Γιατί η ΕΠΟ κατέληξε στο deal με το κανάλι του Αλαφούζου
Ως γνωστόν και σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την ΕΠΟ για τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου και του Super Cup η νέα συμφωνία θα αποφέρει σχεδόν 300% αύξηση εσόδων (297% για την ακρίβεια) και για την ονοματοδοσία τους κατά 145% σε σχέση με τα προηγούμενα συμβόλαια. Από τις παραπάνω συμφωνίες, η ΕΠΟ θα βάλει στα ταμεία της για την προσεχή τριετία ένα ποσό στα 13.140.000 (έναντι 4.220.000 την προηγούμενη τριετία).
Ως προς το τηλεοπτικό συμβόλαιο τα δικαιώματα πήγαν στον ΣΚΑΪ (Κυπέλλου και Super Cup), που έκανε πρόταση για 8.340.000 εκατ. ευρώ και έτσι υπήρξε η συγκεκριμένη επιλογή. Η πρόταση της COSMOTE TV ήταν στα 2.430.000 και της ΕΡΤ στο 1.200.000.
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