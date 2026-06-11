Στον ΣΚΑΪ για τα επόμενα τρία χρόνια το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup

Νότης Χάλαρης
Κύπελλο Ελλάδας

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Στον όμιλο του ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου θα ανήκουν τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup για τα επόμενα τρία χρόνια.

Είχατε διαβάσει στο Gazzetta σχετικά με την πρόταση του ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου σχετικά με τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδος και του Super Cup, η οποία ξεπέρασε τόσο αυτή της ΕΡΤ όσο και της Cosmote TV.

Μετά το ΔΣ της ΕΠΟ που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/06), είναι και επίσημο ότι ο ΣΚΑΪ θα μεταδίδει τις δύο διοργανώσεις για τα επόμενα τρία χρόνια, ένα deal που αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τα έσοδά τους.

Να θυμίσουμε ότι θα είναι υποχρεωτική η συμμετοχή δύο Ελλήνων παικτών που έχουν γεννηθεί το 2004 ενώ οι ομάδες από 20 θα γίνουν 16 στο League Phase.

@Photo credits: eurokinissi
     

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