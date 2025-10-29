Ο Ολυμπιακός έκανε το δύο στα δύο και μπήκε στην τετράδα. Η βαθμολογία του Κυπέλλου και το πρόγραμμα.

Ο Ολυμπιακός διέλυσε τον Βόλο με 5-0 και όχι μόνο μπήκε στην τετράδα με τη νίκη, αλλά και τα πολλά γκολ που σημείωσε θα τον βοηθήσουν σε πιθανή ισοβαθμία.

Στην κορυφή, αλλά με αγώνα περισσότερο είναι ΑΕΚ, Άρης και ΟΦΗ.

Δείτε το πανόραμα του Κυπέλλου και τη βαθμολογία.

Η πρώτη αγωνιστική

Ηλιούπολη - Βόλος 1-3

Κηφισιά - Αστέρας Aktor 1-1

Παναιτωλικός - Άρης 0-1

Αιγάλεω - ΑΕΚ 0-1

ΟΦΗ - Καβάλα 3-0

Ατρόμητος - Ελλάς Σύρου 4-2

Παναθηναϊκός - Athens Kallithea 1-0

Λεβαδειακός 4–1 ΠΑΟΚ

Μαρκό - ΑΕΛ Novibet 2-2

Η δεύτερη αγωνιστική

Καβάλα - Κηφισιά 1-1

Άρης - Μαρκό 1-0

Βόλος - Ατρόμητος 1-1

Athens Kallithea - ΟΦΗ 0-1

Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω 3-0

Αστέρας Aktor - Ολυμπιακός 1-2

ΑΕΚ - Παναιτωλικός 2-1

ΑΕΛ Novibet - Λεβαδειακός 1-2

Ηρακλής - Ηλιούπολη 1-0

Η τρίτη αγωνιστική

ΟΦΗ - Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός - Eλλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά - Athens Kallithea 2-1

29/10/2025

Αιγάλεω - Άρης 1-3

Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1



Ολυμπιακός - Βόλος 5-0



Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor 18.30



Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 19.30

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ Novibet 21.30

Η βαθμολογία

Ομάδα ΒΑΘΜ. (ΓΚ.Υ.-ΓΚ.Κ) ΒΑΘΜ.

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Άρης 9 (5-1)

3. ΑΕΚ 9 (4-1)

4. Ολυμπιακός 6 (7-1)

-----------------------------

5. Λεβαδειακός 6 (6-2)

6. Κηφισιά 5 (4-3)

7. Ατρόμητος 4 (5-3)

8. Βόλος 4 (4-7)

9. Παναθηναϊκός 3 (1-0)

10. Ηρακλής 3 (2-3)

11. Παναιτωλικός 3 (5-4)

12. Ελλάς Σύρου 3 (6-8)

-----------------------------

13. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)

14. Αστέρας Aktor 1 (2-3)

15. Μαρκό 1 (2-3)

16. Καβάλα 1 (1-4)

17. Athens Kallithea 0 (1-4)

18. ΠΑΟΚ 0 (1-4)

19. Ηλιούπολη 0 (1-5)

20. Αιγάλεω 0 (1-7)

* Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα κριτήρια πρόκρισης είναι κατά σειρά:

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4 Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες νίκες εκτός έδρας

6. Η μεγαλύτερη βαθμολογία στον πίνακα για την αγωνιστική περίοδο 2024/2025.

Η τέταρτη αγωνιστική

ΑΕΚ - ΟΦΗ

ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος

Αστέρας Aktor - Ηλιούπολη



Athens Kallithea - Καβάλα

Βόλος - Αιγάλεω

Άρης - ΠΑΟΚ

Ελλάς Σύρου - Ολυμπιακός



Μαρκό - Λεβαδειακός

Ηρακλής - Παναιτωλικός



Παναθηναϊκός - Κηφισιά

Η πέμπτη αγωνιστική

Καβάλα - Παναθηναϊκός



Ολυμπιακός - Ηρακλής

ΠΑΟΚ - Μαρκό

3η Φάση: Playoffs

Στη φάση των playoffs θα συμμετέχουν οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η έως την 12η θέση της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Αντίθετα, οι ομάδες που κατέλαβαν από την 1η έως την 4η θέση στην βαθμολογική κατάταξη στη League Phase προκρίνονται απευθείας στους προημιτελικούς. Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

- 1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

- 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

- 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

- 4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

2. Οι αγώνες είναι μονοί και θα διεξάγονται στην έδρα της ομάδας που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), χωρίς παράταση.

4η Φάση: Προημιτελικοί

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν οκτώ (8) ομάδες. Οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των playoffs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase. Στη συγκεκριμένη φάση, τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών αγώνων που θα προκύψουν είναι τα ακόλουθα:

- 1ος προημιτελικός αγώνας: Ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο)

- 2ος προημιτελικός αγώνας: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο)

- 3ος προημιτελικός αγώνας: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο)

- 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με το νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στην βαθμολογική κατάταξη της League Phase (ο 1ος, 2ος, 3ος και 4ος). Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του αγώνα ακολουθεί η εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι), χωρίς τη διεξαγωγή παράτασης.

5η Φάση: Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των προημιτελικών. Στη συγκεκριμένη φάση, τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο

ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

- 1ος ημιτελικός αγώνας: ο νικητής του 1ου προημιτελικού αγώνα με τον νικητή του 4ου προημιτελικού αγώνα.

- 2ος ημιτελικός αγώνας: ο νικητής του 2ου προημιτελικού αγώνα με το νικητή του 3ου προημιτελικού αγώνα.

Οι αγώνες είναι διπλοί και οι δεύτεροι (2οι) αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Σε περίπτωση που υπάρξουν δύο (2) όμοια αποτελέσματα για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ) ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

Τελικός

Ο τελικός θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά Γηπεδούχος είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο Ο.Α.Κ.Α. και σε περίπτωση ισοπαλίας θα ισχύσει παράταση και πέναλτι.