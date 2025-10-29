Η φλύαρη ΑΕΚ είχε ελάχιστες μεγάλες ευκαιρίες εναντίον της ουραγού του Νοτίου Ομίλου της Superleague 2, Ηλιούπολης, αλλά το δυνατό σουτ του Δημήτρη Καλοσκάμη στο τελευταίο λεπτό του αγώνα της έδωσε το τρίποντο και τη γλίτωσε από τη... γκρίνια.

Η ΑΕΚ συνεχίζει να προβληματίζει με μη αποδεκτή εικόνα για την ποιότητα του ρόστερ της. Οι κιτρινόμαυροι χρειάστηκαν ένα γκολ του Καλοσκάμη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων για να κάμψουν την αντίσταση της Ηλιούπολης με 0-1 και να γλιτώσουν την γκέλα που θα έβαζε σε κίνδυνο το πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα της League Phase. Ο Μάρκο Νίκολιτς άλλαξε σχεδόν όλη την ενδεκάδα του, αλλά οι παίκτες που πήραν χρόνο συμμετοχής πέταξαν την ευκαιρία στα σκουπίδια απογοητεύοντας, με την ΑΕΚ να παρουσιάζεται χωρίς ιδέες και φαντασία στο παιχνίδι της με λίγες καλές στιγμές. Τελικά ο Καλοσκάμης στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων έδωσε τη λύση, με την Ένωση να κάνει το 3/3 στη League Phase.

Ηλιούπολη – ΑΕΚ: Έτσι ξεκίνησαν

Μόνο ο Ρέλβας διατηρήθηκε στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ, με τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως αναμενόταν, να προχωράει σε σημαντικό rotation στο αρχικό του σχήμα σε σχέση με την ενδεκάδα που είχε παρατάξει απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Μπρινιόλι ήταν στο τέρμα, οι Πήλιος, Ρέλβας, Χρυσόπουλος και Κοσίδης τετράδα στην άμυνα, οι Γκρούγιτς και Λιούμπισιτς δίδυμο στη μεσαία γραμμή με τον Ζοάο Μάριο μπροστά τους, τους Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς στις πλευρές και τον Πιερό στην κορυφή της επίθεσης. Η Ηλιούπολη με υπηρεσιακό προπονητή τον Γιώργο Κουδούνη ξεκίνησε με τους Τσιλιγγίρη, Τσάικα, Νόνη, Κωστούλα, Κεραμίδα, Θωμαΐδη, Κετ, Κρέτση, Ζαφειράκη, Ουσμάν και Χριστόπουλο.

Δοκάρι με Κουτέσα η ΑΕΚ, απείλησε με Χριστόπουλο η Ηλιούπολη

Η Ηλιούπολη πήγε να... πιάσει στον ύπνο την ΑΕΚ που δεν μπήκε καθόλου καλά στο παιχνίδι καθώς μόλις στο 3' ο Χριστόπουλος από θέση βολής έστειλε την μπάλα πάνω στον Μπρινιόλι. Μετά το πρώτο τέταρτο η ΑΕΚ άρχιζε να κυκλοφορεί την μπάλα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να βρει σωστές συνεργασίες στην επίθεση. Η πρώτη καλή στιγμή για τους κιτρινόμαυρους ήρθε στο 20' με διαγώνιο σουτ του Γκατσίνοβιτς που πέρασε λίγο άουτ, με την ΑΕΚ να αγγίζει το γκολ τρία λεπτά αργότερα όταν το σουτ του Κουτέσα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι.

Η ΑΕΚ μπορεί να είχε το πάνω χέρι, ωστόσο η εικόνα της δεν ήταν ικανοποιητική λαμβάνοντας υπόψιν και τη διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων, με την Ηλιούπολη μάλιστα να φτάνει κοντά στο να ανοίξει το σκορ στο 25' όταν ο Χριστόπουλος έφυγε στην πλάτη της άμυνας, ξεμαρκαρίστηκε από τον Χρυσόπουλο, αλλά το πλασέ του έστειλε την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το κάθετο του Μπρινιόλι.

Οι κιτρινόμαυροι δεν μπορούσαν να βρουν ρυθμό, κάνοντας πολλές λάθος επιλογές στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Θα μπορούσαν πάντως σε δύο περιπτώσεις από στατικές φάσεις να ανοίξουν το σκορ. Μια στο 38' όταν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ αρχικά ο Γκρούγιτς και στην επαναφορά ο Πιερό από κοντά δεν μπόρεσαν να νικήσουν με κεφαλιές τον Τσιλιγγίρη, ενώ το ίδιο συνέβη και με το πλασέ του Ρέλβας μετά από κόρνερ στο 43'.

Παντελώς ακίνδυνη και προβληματική η ΑΕΚ σώθηκε στο 96' με Καλοσκάμη

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε τον Λιούμπισιτς, ο οποίος για ακόμα μια φορά απογοήτευσε στη μεσαία γραμμή, περνώντας στη θέση του τον Μάνταλο προκειμένου η ΑΕΚ να βρει δημιουργία μπροστά. Μάλιστα ο Μάνταλος στο 52' μετά από γέμισμα του Μπρινιόλι πετάχτηκε προλαβαίνοντας τον Τσιλιγγίρη στην έξοδο, αλλά η κεφαλιά του δεν βρήκε εστία. Η ΑΕΚ ήταν συνεχώς μπροστά, ωστόσο εξακολουθούσε να δυσκολεύεται να βρει τις σωστές συνεργασίες, με τον Γκρούγιτς στο 55' να δοκιμάζει το πόδι του από μακριά, αλλά την μπάλα να περνάει άουτ.

Ο Νίκολιτς προσπαθώντας να διορθώσει το κακό αγωνιστικό πρόσωπο της ΑΕΚ μεσοεπιθετικά, πριν τη συμπλήρωση της μιας ώρας παιχνιδιού πέρασε τον Κοϊτά αντί του Κοσίδη και τον Καλοσκάμη αντί του Κουτέσα, με τον Γκατσίνοβιτς να γυρίζει δεξί μπακ. Η Ένωση μπορεί να είχε κλείσει την Ηλιούπολη στο δικό της μισό, αλλά αδυνατούσε να βρει καθαρές ιδέες επιθετικά με τον χρόνο να περνάει. Ένα μακρινό σουτ του Κοϊτά στο 72' βρήκε σε ετοιμότητα τον Τσιλιγγίρη, με τον Νίκολιτς να περνάει και τον Πένραϊς αντί του Πήλιου, αλλά την κατάσταση για την ΑΕΚ να μην αλλάζει. Στο 90' ο Κοϊτά δεν μπόρεσε να βρει δίχτυα στο τετ-α-τετ με τον Τσιλιγγίρη να αποκρούει και την ΑΕΚ στην τελευταία φάση του ματς να βρίσκει τελικά τη λύση με τον Καλοσκάμη, ο οποίος με ένα δυνατό σουτ τίναξε δίχτυα στο 96' γλιτώνοντας την Ένωση από την γκέλα για το τελικό 0-1.

Ηλιούπολη (Γιώργος Κουδούνης): Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας (74' Μαϊντάνος), Θωμαΐδης, Κετ (46' Σταματής), Κρέτση, Ζαφειράκης (70' Ντούντα), Σουντούρα (70' Νεοφυτίδης), Χριστόπουλος (93' Στοϊκόφσκι)

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Πήλιος (74' Πένραϊς), Ρέλβας, Χρυσόπουλος, Κοσίδης (58' Κοϊτά), Γκρούγιτς, Λιούμπισιτς (46' Μάνταλος), Ζοάο Μάριο, Κουτέσα (58' Καλοσκάμης), Γκατσίνοβιτς, Πιερό.