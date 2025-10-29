Με τρομερό βολέ ο Γιάρεμτσουκ πέτυχε το 3-0 για τον Ολυμπιακό εναντίον του Βόλου.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν είχε γκολ την τρέχουσα σεζόν με τον Ολυμπιακό και σε ένα λεπτό πέτυχε δύο κόντρα στον Βόλο!

Ο 30χρονος Ουκρανός στο 43' πέτυχε το 2-0 με σουτ από κοντά, αλλά το 3-0 στο 44' ήταν μία ζωγραφιά. Ο Στρεφέτσα με κεφαλιά βρήκε τον Γιάρεμτσουκ κι αυτός γύρισε το κορμί του και με απίθανο βολέ από τα 30 μέτρα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της εστίας του Βόλου.

Δείτε την γκολάρα του Ουκρανού