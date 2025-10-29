Ο Αρης επικράτησε στην Καρδίτσα του Αιγάλεω με 3-1, πέτυχε την 3η νίκη σε ισάριθμα ματς της League Phase κι εξασφάλισε την παρουσία του στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδος. Μορόν, Σούντμπεργκ και Ροζ τα γκολ των νικητών, ο Φοφανά είχε ισοφαρίσει προσωρινά για το «Σίτι» που είχε και δύο δοκάρια.

Το απόλυτο έκανε ο Άρης στην Καρδίτσα καθώς επικράτησε με 3-1 το Αιγάλεω για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και ανέβηκε στην κορυφή με 9 βαθμούς.

Έτσι έπαιξαν

Για το Αιγάλεω, ο Κυρίτσης ήταν κάτω από τα δοκάρια με τους Φέλιξ, Απαλοδήμα, Πιέτρη και Ταμπά στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Καράμπας με τον Βάρκα και τον Τσιλιγκίρη έπαιξαν στη μεσαία γραμμή. Ο Φοφανά με τον Γιαννίκο ήταν στα δύο άκρα της επίθεσης και ο Κουιρουκίδης στην κορυφή ως φορ.

Ο Άρης από την πλευρά του ξεκίνησε με τον Αθανασιάδη στην εστία, τους Φαντιγκά, Ρόουζ, Σάντμπεργκ και Μεντίλ στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Παναγίδης με τον Γιένσεν και τον Μορουτάν στην μεσαία γραμμή. Ο Γιαννιώτης με τον Σίστο ήταν στα άκρα της επίθεσης και ο Μορόν στην κορυφή ως φορ.

«Πάγωσαν» με Μεντίλ και μπροστά στο σκορ με Ρόουζ

Στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε πολλές... συγκινήσεις με τον Άρη να δείχνει ξεκάθαρα την ποιότητα του και να είναι ανώτερος στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο άπαντες... πάγωσαν με τον τραυματισμό του Μεντίλ ο οποίος έφυγε κουτσαίνοντας από το ματς και πρόσθεσε ακόμα ένα όνομα στο απουσιολόγιο του Χιμένεθ.

Από εκεί και πέρα, οι «κίτρινοι» είχαν σπουδαίες ευκαιρίες με Σίστο και Μορόν αλλά το γκολ το βρήκαν από έναν... στόπερ. Συγκεκριμένα στο 29ο λεπτό, ο Ρόουζ πήρε την κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ και άνοιξε το σκορ για την ομάδα του.

Το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, με τον Άρη να ελέγχει το ματς και να ψάχνει ένα δεύτερο γκολ χωρίς να το βρίσκει.

Άγγιξε την ολική ανατροπή το Αιγάλεω αλλά ο νόμος των... στόπερ επανάφερε την ηρεμία στον Άρη

Το Αιγάλεω μπήκε πιο δυναμικά στο ματς και στο 54ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς την ισοφάριση χάρη στον Φοφανά. Συγκεκριμένα, ο νεαρός εξτρέμ πήρε την μπάλα από τα δεξιά, σούταρε με το αριστερό και νίκησε τον Αθανασιάδη για το 1-1.

Ο Μορόν έχασε την ευκαιρία να βάλει ξανά μπροστά στο σκορ τον Άρη λίγα δευτερόλεπτα μετά αλλά είδε τον Κυρίτση να αποκρούει σε κόρνερ. Οι γηπεδούχοι άγγιξαν την ολική ανατροπή αλλά το δοκάρι δεν τους έκανε τη χάρη.

Ο Αθανασακόπουλος σε πρώτη φάση και ο Γιαννίκος σε δεύτερη είδαν την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Αθανασιάδη σε μία φάση διαρκείας, δημιουργώντας πίεση στους φιλοξενούμενους.

Τελικά ήρθε ο Σούντμπεργκ να δώσει τη λύση λίγα δευτερόλεπτα μετά και συγκεκριμένα στο 58' όταν με κεφαλιά έκανε το 2-1 και έβαλε εκ νέου τον Άρη μπροστά στο σκορ.

Τη νίκη σφράγισε στο 90+5' ο Μορόν με κεφαλιά μετά από εκτέλεση φάουλ διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Αιγάλεω: Κυρίτσης, Φέλιξ, Απαλοδήμας, Πιέτρης (68′ Μουστάκας), Τάμπας, Καραμπάς, Βάρκας (46′ Αθανασακόπουλος), Τσιλιγγίρης (46′ Τακεσιάν), Φοφανά, Γιαννίκος (64′ Τσέγκρα), Κουϊρουκίδης (62′ Κωστέας) .

Άρης: Αθανασιάδης, Φαντιγκά (46′ Μόντσου), Μεντίλ (8′ Τεχέρο), Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Γένσεν, Μορουτσάν (58′ Δώνης), Γιαννιώτας (91′ Χαρούπας), Σίστο, Μορόν