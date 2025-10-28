Υπό το βλέμμα του Χρήστου Κόντη ο ΟΦΗ επικράτησε 3-1 του Ηρακλή, με ανατροπή, έκανε το 3Χ3 στη League Phase, πήρε την πρόκριση στα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας κι έφτιαξε την ψυχολογία του για τη συνέχεια στο πρωτάθλημα.

Ο ΟΦΗ μπορεί να τα βρήκε δύσκολα στο πρώτο του ματς στη μετά-Ράσταβατς εποχή, όμως υπό το βλέμμα του νέου του προπονητή, Χρήστου Κόντη, κατάφερε να επικρατήσει του μαχητικού Ηρακλή στο Παγκρήτιο Στάδιο με 3-1, κάνοντας μάλιστα ανατροπή. Οι Κρητικοί έφτασαν τους 9 βαθμούς, κάνοντας το 3Χ3 στη League Phase και εξασφάλισαν την πρόκριση τους στα νοκ άουτ της διοργάνωσης.

Ο Όμιλος θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την τελευταία αγωνιστική, όπου θα διεκδικήσει την είσοδο του στην τετράδα, ώστε να περάσει απευθείας στα προημιτελικά. Στη 10η θέση με 3 βαθμούς οι Θεσσαλονικείς, έχοντας ματς λιγότερο.

Ο Ηρακλής μπήκε πιο δυνατά στο πρώτο μέρος και ήταν πολύ πιο απειλητικός. Στο 12ο λεπτό ο Μυωσίδης έφυγε στο χώρο, πάτησε περιοχή, πλάσαρε κι ο Λίλο απέκρουσε με το πόδι. Στο 14' ο Τσιντώνης έπιασε δυνατό σουτ εκτός περιοχής αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του ΟΦΗ.

Ο Γηραιός πήρε προβάδισμα στο 28ο λεπτό. O Σιδεράς έκανε τη σέντρα, κεφαλιά πάσα του Ντουρμισάι και ο Κούστα με προβολή νίκησε τον Λίλο. Ο Νους προσπάθησε να ισοφαρίσει στο 32' με φανταστική ατομική ενέργεια, όμως η μπάλα κόντραρε στο διαγώνιο σουτ που επιχείρησε.

Στο 35' ο ΟΦΗ έφερε το ματς στα ίσα. Ο Αποστολάκης εκτέλεσε φάουλ, ο Καραχάλιος πήρε την κεφαλιά - πάσα από το δεύτερο δοκάρι και ο Ρακονιάτς με πλασέ από κοντά ισοφάρισε σε 1-1.

Στο 42' μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τόσο ο Νους, όσο κι ο Κούστα έπεσαν στην αντίπαλη περιοχή, όμως ο διαιτητής Γιουματζίδης δεν είδε παράβαση, ενώ το ματς έγινε δίχως VAR.

O ΟΦΗ είχε τον έλεγχο στο δεύτερο μέρος και κυκλοφορούσε την μπάλα, όμως δεν μπορούσε να δημιουργήσει ρήγματα. Χαρακτηριστικό πως η πρώτη ευκαιρία ήρθε στο 64', όταν ο Φούντας εκτέλεσε φάουλ και ο Σαλσέδο αστόχησε με κεφαλιά. Στο 77' ο ΟΦΗ απείλησε ξανά από στατική φάση, όταν ο Φούντας εκτέλεσε το κόρνερ, η μπάλα έφτασε στον Νους σε διαγώνια θέση στο δεύτερο δοκάρι, ο Αργεντινός σούταρε και η μπάλα βγήκε κόρνερ.

Στο 83' οι γηπεδούχοι γύρισαν το σκορ. Υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Χριστόπουλου, ο Νους με ο κεφάλι έστρωσε στον Σενγκέλια, ο Γεωργιανός έπιασε σουτ στην κίνηση, η μπάλα κόντραρε και κατέληξε στον Νους, ο οποίος από κοντά ολοκλήρωσε την ανατροπή. Δέκα λεπτά αργότερα ο Θεοδοσουλάκης έστρωσε την μπάλα στον Σαλσέδο, ο οποίος με άψογο σουτ εκτός περιοχής διαμόρφωσε το τελικό 3-1.