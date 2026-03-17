Νικολακόπουλος στους Galacticos by Interwetten: «Το λάθος του Ολυμπιακού με τον Ελ Καμπί»

Μιλώντας στους «Galacticos By Interwetten» στο YouTube του Gazzetta ο Κώστας Νικολακόπουλος αναφέρθηκε στο λάθος που έχει γίνει με τις κίτρινες κάρτες του Ελ Καμπί, που θα μπορούσε να έχει εκτίσει την ποινή του.

Ο Κώστας Νικολακόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού και κορυφαίος του πρωταθλήματος είναι ένας από τους εννέα παίκτες του Ολυμπιακού που βρίσκεται στο όριο καρτών. Δηλαδή, με την επόμενη κίτρινη κάρτα που θα δεχθεί, αυτομάτως θα απουσιάσει από τον επόμενο αγώνα των νταμπλούχων στα καθοριστικά για τον εφετινό τίτλο, play offs.

Yπογράμμισε επίσης ότι ο Μαροκινός σέντερ φορ «κουβαλούσε» ήδη δύο κίτρινες προτού φύγει από τη χώρα μας για να πάρει μέρος στο Κόπα Αφρικα, συνεπώς εύκολα θα μπορούσε να είχε τιμωρηθεί με τρίτη κίτρινη πριν από το ταξίδι του, ώστε να εκτίσει την ποινή του ενόσω απουσίαζε από το πρωτάθλημα για να πάρει μέρος με την Εθνική ομάδα του Μαρόκου στο κορυφαίο τουρνουά των αφρικανικών ομάδων.

