Με δυο γκολ του υπέροχου Γιάρεμτσουκ, επιπλέον δύο του Μπιανκόν και πέναλτι του Γιαζίτζι ο Ολυμπιακός των... αναπληρωματικών συνέτριψε με 5-0 το Βόλο και έβαλε πλώρη για την πρώτη τετράδα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Ολυμπιακός έστησε το δικό του αγωνιστικό... πάρτι κόντρα στον Βόλο. Ακόμα μία νίκη του Ολυμπιακού στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας αλλά αυτή τη φορά ήταν εμφατικότατη καθώς προηγούταν στο πρώτο 45λεπτο με 4-0 με τα γκολ των Μπιανκόν (2) και Γιάρεμτσουκ (άλλα 2) για να έρθει το 5-0 του Γιαζίτζι στην επανάληψη.

Ένας Ολυμπιακός που έκανε το 2 στα 2 καθώς μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης εκτός ήρθε και αυτή με τον Βόλο εντός.

Ολυμπιακός - Βόλος: Πως ξεκίνησαν οι 2 ομάδες

Ο Ολυμπιακός παρέταξε κάπως υβριδρικό σχήμα με 4 στόπερ. Οι Μάνσα και Μπιανκόν ήταν στο κέντρο της άμυνας και οι Βέζο και Καλογερόπουλος στα 2 άκρα. Η διάταξη: Πασχαλάκης ο γκολκίπερ, η 4άδα πίσω με Μάνσα, Μπιανκόν, Βέζο και Καλογερόπουλο, κέντρο με τους Σιπιόνι και Μουζακίτη και δεκάρι τον Ντιόγκο Νασιμέντο, άκρα με Στρεφέτσα και Γιαζίτζι και φορ ο Γιάρεμτσουκ.

Σε σχήμα 4-2-3-1 κινήθηκε και ο Βόλος στο παιχνίδι αυτό. Ο Μακνί ήταν ο φορ και πίσω του κινήθηκαν οι Πίντσι Κουιντέλα (ως δεκάρι), Ασεχνούν και Ζαζάνα (στα 2 άκρα).

Ασίστ από κόρνερ ο Στρεφέτσα και γκολ ο Μπιανκόν για το 1-0

Ο Ολυμπιακός πήρε πολύ νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Από κόρνερ - ασίστ του Στρεφέτσα ο Μπιανκόν πήρε την κεφαλιά και έκανε το σκορ 1-0 στο 5ο λεπτό, πανηγυρίζοντας έξαλλα και δείχνοντας τη φανέλα και το σήμα του Ολυμπιακού. Έτσι άνοιξε το σκορ.

Αυτό ήταν το 3ο σερί γκολ από στατική φάση έπειτα από τα 2 κόντρα στην ΑΕΚ (από πέναλτι και φάουλ σε εκείνον τον αγώνα). Στο 14' ο Στρέφετσα έκανε κάτι σαν γύρισμα - σέντρα που μπλόκαρε ο Αντεμπάγιο. Στη συνέχεια οι παίκτες των γηπεδούχων φάνηκαν να ζητούν πέναλτι πάνω στον Γιαζίτζι σε φάση που δεν δόθηκε κάτι. Στο 25ο λεπτό ο Στρεφέτσα είχε ένα σουτ έξω. Στο 27' υπήρξε σέντρα του Γιαζίτζι και κεφαλιά του Γιάρεμτσουκ που μπλόκαρε ο αντίπαλος γκολκίπερ. Ο Βόλος είχε φάση από σέντρα του Ζαρζάνα και κεφαλιά του Πίντσι που πέρασε άουτ στο 32'. Στο 38' ο Ντιόγκο Νασιμέντο ελίχθηκε και έκανε το σουτ που κατέληξε στα χέρια του πορτιέρε του Βόλου.

Το... πάρτι του Γιάρεμτσουκ σε 2 λεπτά και γκολάρα στο 3-0, 2ο γκολ ο Μπιανκόν και 4-0

Στο 43' ο Γιάρεμτσουκ θα έκανε το 2-0 έπειτα από φάση που ξεκίνησε από το κόρνερ του Γιαζίτζι. Ο Μουζακίτης έκανε το σουτ που βρήκε πάνω σε αντιπάλους και ο Γιάρεωτσουκ πρόλαβε τον Μπιανκόν για να σκοράρει από κοντά. Ένα λεπτό μετά ο έμπειρος Ουκρανός εξαπέλυσε μία βολίδα, μία σουτάρα για το 3-0 και στις καθυστερήσεις από το φάουλ του Γιαζίτζι ήρθε το 4-0 με τον Μπιανκόν να βρίσκει δίχτυα ξανά με κεφαλιά σε γκολ που μπήκε στις καθυστερήσεις. Δέσποσε βέβαια το υπέρχο γκολ του Ουκρανού που έδειξε ξανά παρών και ότι γύρισε πιο δυνατός από ποτέ.

Έβγαλε αντίδραση ο Βόλος, σέντερ φορ ο Γιαζίτζι λόγω των αλλαγών και σκόραρε από πέναλτι

Στο 2ο 45λεπτο οι Βολιώτες έψαξαν την αντίδρασή τους και είχαν 2 πολύ καλές φάσεις για να βάλουν ένα γκολ. Στο 51ο λεπτό ο Βόλος απείλησε από την κεφαλιά του Μακνί που έβγαλε δύσκολα ο Πασχαλάκης και έπειτα από σέντρα του Ζαρζάνα. Στο 54' έπειτα από λάθος του Σιπιόνι ο Πασχαλάκης έβγαλε το τετ α τετ του Μακνί. Στο 55' ο Ντιόγκο Νασιμέντο είχε ένα σουτ που μπλόκαρε εύκολα ο Αντεμπάγιο.

Κατά τα άλλα ο Γιαζίτζι τοποθετήθηκε ως φορ μετά τις αλλαγές του τεχνικού επιτελείου σε έναν αγώνα, όπου ξεκάθαρα ο Τούρκος ήταν εκ των διακριθέντων με συμμετοχή σε 2 φάσεις με γκολ στο πρώτο 45λεπτο και ενώ είχε θετικό πρόσημο και ο Στρέφετσα και θετικότατο φυσικά ο Γιάρεμτσουκ. Στην εξέλιξη του 2ου 45λεπτου ο Στρέφετσα είδε το γκολ του να ακυρώνεται ως οφσάιντ σε μία τουλάχιστον οριακή φάση (το ριπλέι δεν τον έδειξε εκτεθειμένο) ενώ στο 67' ο Γιαζίτζι έγινε και σκόρερ από την άσπρη βούλα (για το 5-0) έπειτα από πέναλτι που κέρδισε ο Πνευμονίδης καθώς ο γκολκίπερ Αντεμπάγιο έπεσε πάνω του και τον έριξε κάτω. Ο Ολυμπιακός γενικότερα έδωσε μία ωραία αγωνιστική παράσταση, δοκίμασε αρκετά πράγματα και πρόσωπα και πήρε μία εύκολη και δίκαιη νίκη. Λίγο πριν το τέλος του ματς ο Πασχαλάκης έχασε τη μπάλα σε έξοδό του αλλά με 2η προσπάθεια μπλόκαρε προ του Λεγκίσι.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Πασχαλάκης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος (71' Ροντινέϊ), Μάνσα, Βέζο (71' Μπρούνο), Σιπιόνι, Μουζακίτης (59' Λιατσικούρας), Ντιόγκο Νασιμέντο, Στρεφέτσα (71' Καμπελά), Γιαζίτζι και Γιάρεμτσουκ (59' Πνευμονίδης).

ΒΟΛΟΣ: Αντεμπάγιο, Τριανταφύλλου, Κάργας (46' Λαγωνίδης), Σινανάι, Μύγας (56' Τασιούρας), Γρόσδης, Μπουζούκης, Ασεχνούν (75' Προύντζος), Ζαρζάνα, Πίντσι Κουιντέλα και Μακνί (71' Λεγκίσι).