Η Athens Kallithea προηγήθηκε στο Βόλο, όμως η Κηφισιά έκανε την ανατροπή, νίκησε με 2-1 και πλησίασε τα νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Κηφισιά συνεχίζει αήττητη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο βρέθηκε πίσω στο σκορ στην αναμέτρηση με την Athens Kallithea στο Βόλο, όμως έκανε την ανατροπή στο δεύτερο μέρος και «σκαρφάλωσε» στη βαθμολογία.

Το κλαμπ των Βορείων Προαστίων ανέβηκε στους 5 βαθμούς (1 νίκη - 2 ισοπαλίες), ενώ ο σύλλογος της Καλλιθέας έμεινε στο μηδέν, έχοντας τρεις ήττες από τις «Σουπερλιγκάτες» Κηφισιά, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ. Την τελευταία αγωνιστική το σύνολο του Λέτο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ενώ η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου θα υποδεχτεί την Καβάλα στο «Ελ Πάσο».

H Athens Kallithea βρήκε γρήγορο γκολ, στο 8ο λεπτό, όταν από λάθος του Ρουκουνάκη ο Καντίγιο βγήκε σε τετ α τετ με τον Ξενόπουλο και με άψογο τελείωμα έστειλε την μπάλα στον ουρανό των διχτύων. Από εκεί και πέρα η Κηφισιά πήρε τον έλεγχο και πίεσε για την ισοφάριση, αλλά η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου είχε κλείσει καλά τους χώρους.

Στην ανάπαυλα ο Σεμπάστιαν Λέτο έκανε τρεις αλλαγές, καθώς έβαλε στο ματς τους Τζίμα, Πατήρα και Χουχούμη, αντί των Πέτκοφ, Λίγδα και Εσκιβέλ. Η Κηφισιά συνέχισε να πιέζει και βρήκε το γκολ στο 65ο λεπτό, όταν ο Ζέρσον Σόουζα έκλεψε την μπάλα από τον Σαταριάνο, πάτησε περιοχή από διαγώνια θέση, έκανε το γύρισμα προς τον Αμανί, ο οποίος ισοφάρισε με πλασέ.

Η ομαδα των Βορείων Προαστίων ολοκλήρωσε την ανατροπή της ύστερα από τέσσερα λεπτά. Στο 69' ο Μαϊντάνα έκανε παράλληλο γύρισμα και ο Μούσιολικ με άψογο πλασέ έκανε το 2-1, το οποίο έμεινε μέχρι το φινάλε.

Κηφισιά (Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ (46′ Χουχούμης), Σόουζα (83′ Χριστόπουλος), Έμπο, Ρουκουνάκης, Λίγδας (45′ Πατήρας), Ντίας (61′ Αμανί), Μαϊντάνα, Εσκιβέλ (46′ Τζίμας), Μούσιολικ, Σμπώκος

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Προδρομίτης, Σωτηράκος, Ινσούα, Πανάγου, Γερολέμου, Σαταριάνο, Παυλάκης (75′ Βασιλόγιαννης), Ζωγραφάκης (62′ Γκολφίνος), Σαρδέλης (46′ Μαυριάς), Καντίγιο (75′ Φροσύνης)