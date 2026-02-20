Στον αστερισμό του Κωνσταντίνου Καρέτσα προχωρά η Γκενκ και το Gazzetta, με τη βοήθεια του Wyscout, σας μεταφράζει με αριθμούς, τη ματσάρα που έκανε κόντρα στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στους «16» του Europa League πήρε η Γκενκ καθώς έφυγε νικήτρια από το Ζάγκρεμπ όπου επικράτησε με 3-1 της Ντιναμό και πλέον θα πρέπει να διατηρήσει το υπέρ της σκορ στο Βέλγιο σε μία εβδομάδα.

Απόλυτος πρωταγωνιστής (για ακόμα ένα παιχνίδι) ήταν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο νικητής του βραβείου Rising Star Ανδρών για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet έκανε ένα «γεμάτο» παιχνίδι και επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, παίρνοντας από το χεράκι τη βέλγικη ομάδα.

Δεν είναι μόνο η ασίστ στο πρώτο γκολ του συλλόγου αλλά και η συνολική του εμφάνιση για 88 λεπτά που αγωνίστηκε στον βαρύ και κακό αγωνιστικό χώρο του «Μαξιμίρ» απέναντι σε μία σκληροτράχηλη ομάδα με εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια.

Το Gazzetta εκμεταλλεύεται τη δική του ασίστ από την εμφάνιση του Έλληνα ποδοσφαιριστή και με τη βοήθεια του Wyscout, μεταφράζει με αριθμούς τα πεπραγμένα του στον αγωνιστικό χώρο.

Konstantinos Karetsas vs Dinamo Zagreb (88 min)



pic.twitter.com/cD9EnbnUMl — Ziv’ (@Zivvko) February 19, 2026

Έκανε ότι ήθελε στο επιθετικό τρίτο

Σίγουρα οι περισσότεροι θα στάθηκαν στην ασίστ που έκανε για το 0-1 στο 15ο λεπτό όπου μετά από αριστουργηματική εκτέλεση κόρνερ, ο Χέινς νίκησε τον αντίπαλο πορτιέρε με ωραία κεφαλιά. Ωστόσο, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το δεύτερο γκολ της Γκενκ έξι λεπτά αργότερα.

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξεκίνησε μία εντυπωσιακή κούρσα από το κέντρο, πέρασε έναν αντίπαλο και είδε την κατάλληλη στιγμή τον συμπαίκτη του, όπου με απίστευτη μπαλιά τον έβγαλε στην περιοχή. Εκεί δεν έκανε καλό κοντρόλ ωστόσο ήρθε ο Ελ Ουάντι για να εκμεταλλευτεί την αδράνεια της αντίπαλης άμυνας και με πλασέ έκανε το 0-2.

Από εκεί και πέρα, η γενική του παρουσία στο επιθετικό κομμάτι, ήταν απλά εντυπωσιακή. Εκτός από την ασίστ και την συνεισφορά του στο δεύτερο γκολ, ο 18χρονος ποδοσφαιριστής είχε ένα σουτ στην εστία, επιχείρησε τρεις σέντρες στην αντίπαλη περιοχή ενώ ο ίδιος πάτησε στο «κουτί» τέσσερις φορές.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι προχώρησε σε τέσσερις ντρίμπλες εκ των οποίων οι δύο ήταν επιτυχημένες και μέτρησε επτά κούρσες στο επιθετικό τρίτο της κροατικής ομάδας, δίνοντας και αρκετές μονομαχίες στο αντίπαλο μισό καθώς έφτασε τις 14 όπου σε 5 από αυτές βγήκε και νικητής.

Συνοπτικά, έχουμε και λέμε...

Ασίστ : 1

: 1 Σουτ : 1 (στην εστία)

: 1 (στην εστία) Σέντρες : 3

: 3 Ντρίμπλες : 4 (2 επιτυχημένες)

: 4 (2 επιτυχημένες) Μονομαχίες στο αντίπαλο μισό : 14 (5 επιτυχημένες)

: 14 (5 επιτυχημένες) Πατήματα στο πέναλτι : 4

: 4 Κούρσες στο επιθετικό τρίτο: 7

🇬🇷💎 Konstantinos Karetsas (18) has 5 goal contributions in his last 6 matches for Genk! ✅



• 🅰️ vs Cercle Brugge

• ⚽️ vs Malmö

• 🅰️ vs FCV Dender EH

• 🅰️ vs Anderlecht

• ❌ vs KV Mechelen

• 🅰️ vs Dinamo Zagreb



Greece have a talent on their hands! pic.twitter.com/b59TRmOIUR — EuroFoot (@eurofootcom) February 19, 2026

Οι βοήθειες στο τρανζίσιον και ο master στην κυκλοφορία της μπάλας

Βλέποντας το heatmap από τα 88 λεπτά που αγωνίστηκε ο διεθνής μεσοεπιθετικός, καταλαβαίνουμε ότι δεν περιορίστηκε μόνο στο πεδίο του ρόλου του αλλά κινήθηκε σε όλο το γήπεδο. Βοήθησε σημαντικά στο αμυντικό τρανζίσιον, κάτι που το μαρτυρούν και οι αριθμοί του.

Αρχικά έδωσε 17 μονομαχίες κατά τη διάρκεια του αγώνα, κερδίζοντας τις 6 και δίνοντας ανάσες στους συμπαίκτες του. Παράλληλα μέτρησε δύο ανακτήσεις της μπάλας, μία σε κάθε πλευρά του γηπέδου ενώ ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στα λάθη του αφού από τα 13 που έκανε σε όλο το ματς, μόλις τα δύο ήταν στο μισό της ομάδας του.

Ωστόσο, αν για κάτι ξεχώρισε το βράδυ της Πέμπτης, αυτό ήταν η συμβολή του στην κυκλοφορία της μπάλας. Κάθε άγγιγμα του, γινόταν με εξαιρετική ακρίβεια και με γρήγορη σκέψη. Το ποσοστό της επιτυχίας στις πάσες ήταν στο 76% με 25 προσπάθειες να είναι σωστές από τις συνολικά 33 που έκανε στο ματς.

Σχεδόν άρτιος στις μεγάλες μπαλιές με 2/3 από αυτές που δοκίμασε ενώ στο επιθετικό τρίτο και μέσα στην περιοχή, οι μεταβιβάσεις του είναι άριστες. Το απόλυτο (4/4) για την πρώτη κατηγορία και 2/4 για την δεύτερη, δημιουργώντας συνεχώς προϋποθέσεις τελικής προσπάθειας.

Ας τα βάλουμε και σε μία σειρά...

Πάσες : 25/33 (76% επιτυχία)

: 25/33 (76% επιτυχία) Μεγάλες μπαλιές : 2/3

: 2/3 Πάσες στο επιθετικό τρίτο : 4/4

: 4/4 Πάσες στην αντίπαλη περιοχή : 2/4

: 2/4 Πάσες προς την επίθεση: 5/6

Τα «σπάει» στις ασίστ φέτος...

Φυσικά, η εμφάνιση κόντρα στην Ντιναμό Ζάγκρεμπ δεν αποτελεί... πυροτέχνημα. Ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής βρίσκεται εδώ και αρκετές εβδομάδες σε συνεχή άνοδο και δείχνει ότι το καλοκαίρι θα είναι έτοιμος για το επόμενο (μεγάλο) βήμα της καριέρας του, κάτι που παραδέχθηκε και ο τεχνικός διευθυντής της Γκενκ .

Δεν είναι μόνο οι αριθμοί του σε ατομικό επίπεδο αλλά και και η άμεση συμμετοχή στα γκολ της βελγικής ομάδας. Με την τελευταία του ασίστ, έφτασε τις 16 φέτος (!) σε όλες τις διοργανώσεις ενώ έχει πετύχει και τρία γκολ (το ένα πιο όμορφο από το άλλο). Μάλιστα στο βελγικό πρωτάθλημα, βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των ασίστ αλλά δεν είναι μόνος του.

Συγκεκριμένα, σε 23 ματς έχει μοιράσει 10 ασίστ και μοιράζεται τη θέση με τον συμπατριώτη του, Χρήστο Τζόλη, που έχει τον ίδιο αριθμό σερβιρίσματος αλλά σε 21 αγώνες πρωταθλήματος ( και δεν είναι η μόνη κορυφή που μοιράζονται ). Όσον αφορά την Ευρώπη, το κοντέρ έχει... ανέβει και άλλο καθώς έφτασε τις 4 ασίστ σε 9 παιχνίδια στο Europa League.

Η τελευταία στον Χέινς, τον ανέβασε στη 2η θέση του θεσμού, με δύο λιγότερες από τον πρωτοπόρο Ουντάβ της Στουτγάρδης και ισόβαθμο με τον Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ. Αν βάλουμε και τις 2 ασίστ που είχε στο κύπελλο της χώρας, μιλάμε για ένα 18χρονο παιδί που έχει φτάσει τις 16 φέτος.