Με δάκρυα στα μάτια αποχώρησε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας από το γήπεδο μετά από τραυματισμό που υπέστη στον αγώνα της Γκενκ απέναντι στη Βέστερλο.

Άτυχη στιγμή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα! Ο Έλληνας επιθετικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς από τον αγώνα της Γκενκ κόντρα στη Βέστερλο για τα play-offs του Βελγίου, καθώς στο 31΄τραυματίστηκε χαμηλά στον αστράγαλο μετά από ένα μαρκάρισμα αντιπάλου.

Ο εκνευρισμός ήταν διάχυτος στο πρόσωπό του, όπως και η απογοήτευση, με τον νεαρό επιθετικό να ξεσπάει σε δάκρυα κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν η παρουσία του στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος μοιάζει αμφίβολη, με τους Βέλγους ήδη να πιθανολογούν πως έπαιξε το τελευταίο του ματς για τη φετινή σεζόν. Για την ιστορία η Γκενκ πήρε με άνεση τη νίκη με 3-0 και βρέθηκε στην δεύτερη θέση του ομίλου των ευρωπαϊκών play-offs.