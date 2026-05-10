Καρέτσας: Τραυματίστηκε με τη Γκενκ κι αποχώρησε με δάκρυα από το γήπεδο (vid)
Άτυχη στιγμή για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα! Ο Έλληνας επιθετικός αναγκάστηκε να αποχωρήσει νωρίς από τον αγώνα της Γκενκ κόντρα στη Βέστερλο για τα play-offs του Βελγίου, καθώς στο 31΄τραυματίστηκε χαμηλά στον αστράγαλο μετά από ένα μαρκάρισμα αντιπάλου.
Ο εκνευρισμός ήταν διάχυτος στο πρόσωπό του, όπως και η απογοήτευση, με τον νεαρό επιθετικό να ξεσπάει σε δάκρυα κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο.
Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν η παρουσία του στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος μοιάζει αμφίβολη, με τους Βέλγους ήδη να πιθανολογούν πως έπαιξε το τελευταίο του ματς για τη φετινή σεζόν. Για την ιστορία η Γκενκ πήρε με άνεση τη νίκη με 3-0 και βρέθηκε στην δεύτερη θέση του ομίλου των ευρωπαϊκών play-offs.
🥺 | Tranen bij Kos Karetsas, die geblesseerd naar de kant moet. Veel beterschap, Kos! 🙏❤️🩹 #GNKWES pic.twitter.com/kgG7BOTHX0— DAZN België (@DAZN_BENL) May 10, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.