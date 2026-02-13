Στον «αέρα» το mini movie της Γκενκ αφιερωμένα στις δύο μέρες του Κωνσταντίνου Καρέτσα στην Αθήνα για τα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε το «παρών» στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και ήταν ο νικητής για το βραβείο Rising Star Ανδρών, με τις ψήφους του κοινού να ξεπερνάν αυτές για τους Χρήστο Μουζακίτη και Νεοκλή Αβδάλα.

Πλάι στον 18χρονο μεσοεπιθετικό βρέθηκαν τόσο οι γονείς του όσο και δύο μέλη της ομάδας της Γκενκ αλλά και ο Βέλγος δημοσιογράφος της «HLN», Μπόμπ Φάεσεν για να καλύψει το ρεπορτάζ από το γεγονός. Ωστόσο η βέλγικη ομάδα έδωσε διαφορετική «νότα» σε αυτή την επίσκεψη του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Συγκεκριμένα, βγήκε στον «αέρα» ένα mini movie της ομάδας, αφιερωμένο στη βράβευση του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού αλλά και στη συνολική παρουσία του στην Αθήνα τις δύο μέρες παραμονής του.

Σε κάθε βήμα του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή, η αγάπη του κόσμου φαίνεται σε μεγάλο βαθμό με άπαντες να ζητούν μία φωτογραφία μαζί του ή ένα αυτόγραφο, με τον ίδιο να το δέχεται με μεγάλη χαρά. Παράλληλα, δείχνει και την ανθρώπινη πλευρά του νεαρού ποδοσφαιριστή, με τη μητέρα πάντα δίπλα του και τον πατέρα του σε ρόλο ξεναγού μέσα στο κέντρο της Αθήνας.

Στα Gazzetta Awards συναντήθηκε με μεγάλες προσωπικότητες του αθλητισμού με τον «φακό» της Γκενκ να πιάνει όλες αυτές τις στιγμές ενώ τον ακολούθησε μέχρι και το κατώφλι του πρώτου ποδοσφαιρικού μουσείο της Αθήνας, το Chal's Football Museum όπου υπάρχει και η φανέλα του μεταξύ άλλων.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: