Καρέτσας και Τζόλης κοντράρονται για τον ακριβότερο παίκτη του Βελγίου με εξωφρενικά ποσά
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ο νικητής του βραβείου Rising Star Ανδρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και το καλοκαίρι αναμένεται να είναι... καυτό για τον ίδιο, με τα ποσά να έχουν ήδη «ξεφύγει».
Σύμφωνα με το CIES, στην κορυφή των ακριβότερων ποδοσφαιριστών στο βέλγικο πρωτάθλημα βρίσκονται δύο Έλληνες που κοντράρονται για την πρώτη θέση και η διαφορά είναι κάποιων... χιλιάδων ευρώ.
Top estimated transfer values as per @CIES_Football model, players owned by 🇧🇪 #ProLeague clubs— CIES Football Obs (@CIES_Football) February 12, 2026
🥇 #KostasKaretsas 🇬🇷 €44.7m (Transfermarkt €28m)
🥈 #ChristosTzolis 🇬🇷€44.0 m (€30m)
🥉 #AleksandarStanković 🇷🇸 €37.6m (€15m) 😵💫
4⃣ #JoelOrdóñez 🇪🇨 €36.8m (€28m)
5⃣… pic.twitter.com/Kp5bQQwAYb
Συγκεκριμένα, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ αγγίζει τα 44,7 εκατ. ευρώ και είναι πρώτος ενώ στη δεύτερη θέση με 44 εκατ. ευρώ είναι ο Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ.
Ο πρώτος μετρά 3 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ ο 24χρονος εξτρέμ έχει φτάσει το double-double με 11 τέρματα και 16 ασίστ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.