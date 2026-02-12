Ελληνική... πρωτιά στο βέλγικο πρωτάθλημα σύμφωνα με το CIES καθώς Κωνσταντίνος Καρέτσας και Χρήστος Τζόλης θεωρούνται οι ακριβότεροι παίκτες της λίγκας.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας ήταν ο νικητής του βραβείου Rising Star Ανδρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet και το καλοκαίρι αναμένεται να είναι... καυτό για τον ίδιο, με τα ποσά να έχουν ήδη «ξεφύγει».

Σύμφωνα με το CIES, στην κορυφή των ακριβότερων ποδοσφαιριστών στο βέλγικο πρωτάθλημα βρίσκονται δύο Έλληνες που κοντράρονται για την πρώτη θέση και η διαφορά είναι κάποιων... χιλιάδων ευρώ.

Συγκεκριμένα, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός της Γκενκ αγγίζει τα 44,7 εκατ. ευρώ και είναι πρώτος ενώ στη δεύτερη θέση με 44 εκατ. ευρώ είναι ο Χρήστος Τζόλης της Κλαμπ Μπριζ.

Ο πρώτος μετρά 3 γκολ και 14 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις ενώ ο 24χρονος εξτρέμ έχει φτάσει το double-double με 11 τέρματα και 16 ασίστ.