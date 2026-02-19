Η Γκενκ πήρε από νωρίς το προβάδισμα στην έδρα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ από εκτέλεση κόρνερ του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος ξεκλείδωσε και το 2-0 με μαγική κούρσα.

Ιδανικό ξεκίνημα για τη Γκενκ στην έδρα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Μόλις στο 15΄ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μοίρασε ασίστ στο πρώτο γκολ, όταν από δική του εκτέλεση κόρνερ ο Χέινεν πήρε την καρφωτή κεφαλιά κι έγραψε το 1-0.

Έξι λεπτά αργότερα οι Βέλγοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ ξανά από τα πόδια του Καρέτσα, ο οποίος με καθοριστική κούρσα και μαγική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας ξεκλείδωσε την άμυνα των Κροατών, προτού ο Ουαχντί σκοράρει από κοντά στην εξέλιξη της φάσης για το 2-0.