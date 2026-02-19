Καρέτσας: Ασίστ και μαγική κούρσα κόντρα στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ (vid)
Ιδανικό ξεκίνημα για τη Γκενκ στην έδρα της Ντινάμο Ζάγκρεμπ με την υπογραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Μόλις στο 15΄ο Έλληνας μεσοεπιθετικός μοίρασε ασίστ στο πρώτο γκολ, όταν από δική του εκτέλεση κόρνερ ο Χέινεν πήρε την καρφωτή κεφαλιά κι έγραψε το 1-0.
Έξι λεπτά αργότερα οι Βέλγοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ ξανά από τα πόδια του Καρέτσα, ο οποίος με καθοριστική κούρσα και μαγική κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας ξεκλείδωσε την άμυνα των Κροατών, προτού ο Ουαχντί σκοράρει από κοντά στην εξέλιξη της φάσης για το 2-0.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.