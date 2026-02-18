Καρέτσας στο Gazzetta για το βίντεο του Τσιμίκα: «Δεν το περίμενα να δω ένα τέτοιο βίντεο από εκείνον»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μίλησε στο Gazzetta για το βίντεο του Κώστα Τσιμίκα που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια των Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Είναι από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και σίγουρα από τα ονόματα που θα μας απασχολήσουν έντονα το καλοκαίρι. Προς το παρόν, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έλαβε την αγάπη από το ελληνικό κοινό καθώς αναδείχθηκε Rising Star Ανδρών στα Gazzetta Awards 2025 by Novibet.

Ο ίδιος έδωσε το παρών στο Μέγαρο Μουσικής και έπειτα από τη βράβευση του , προβλήθηκε ένα βίντεο από τον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος μοίρασε συμβουλές τόσο στον ίδιο όσο και στον Χρήστο Μουζακίτη που έλαβε επίσης βραβείο για την κατάκτηση του «Golden Boy Web».

Λίγες στιγμές μετά την προβολή του βίντεο, ο 18χρονος μεσοεπιθετικός μοιράστηκε τα συναισθήματα του στο Gazzetta και τόνισε πόσο σημαντικές είναι οι συμβουλές από έναν παίκτη όπως ο Έλληνας ακραίος μπακ.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

Για το πώς ένιωσε με το βίντεο του Τσιμίκα: «Να πω την αλήθεια δεν το περίμενα να δω ένα τέτοιο βίντεο από τον Τσιμίκα καθώς έχει μία μεγάλη καριέρα και τα λόγια που είπε για εμένα είναι πάρα πολλή ωραία».

Για τις συμβουλές που έδωσε σε εκείνον και στον Μουζακίτη: «Είναι σωστός. Δεν πρέπει να χάσουμε τον εαυτό μας, είναι σωστός σε όσα είπε».

Για το αν κάνει χαβαλέ στα αποδυτήρια και για το ποιος είναι μεγαλύτερο πειρακτήρι: «Είναι αστείος τύπος. Πάντα γελάμε με τον Τσιμίκα. Είναι comedian και πάντα αστείος. Μας πειράζει πάντα αυτός (γέλια)».