Βέλγιο: Οι δύο από τους τρεις ακριβότερους παίκτες είναι Έλληνες
Για μία ακόμη φορά, το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου είναι αναγκασμένο να ασχοληθεί με τους Κωνσταντίνο Καρέτσα και και Χρήστο Τζόλη... Κι αυτό γιατί σύμφωνα με τους τελευταίους του υπολογισμούς, αμφότεροι βρίσκονται στο top-3 των ακριβότερων ποδοσφαιριστών του βελγικού πρωταθλήματος!
Το CIES βάζει στην κορυφή τον Αλεξάνταρ Στάνκοβιτς της Κλαμπ Μπριζ, με εκτιμώμενη αξία στα 46,1 εκατομμύρια ευρώ, με το wonderkid της Γκενκ να ακολουθεί με 44,1. Ο δε μεσοεπιθετικός της Μπριζ, τιμάται στα 42,5, συμπληρώνοντας την τριάδα της σχετικής λίστας, με τους υπόλοιπους στην πεντάδα να είναι και αυτοί συμπαίκτες του.
Αξίζει να σημειωθεί πως την ίδια ώρα, το Transfermarkt κοστολογεί τον Καρέτσα στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Τζόλης βρίσκεται λίγο πιο πίσω, με 30. Όπως και να 'χει, είναι σαφές πως όποια ομάδα θελήσει να τους αποκτήσει, θα πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη...
Top estimated transfer values, 🇧🇪🇩🇰🇳🇱🏴 top divisions as per @CIES_Football statistical model 📊— CIES Football Obs (@CIES_Football) May 15, 2026
🇧🇪 🥇 #AleksandarStankovic 🇷🇸 €46.1m
🇩🇰 🥇 #FranculinoDju 🇬🇼 €20.4m
🇳🇱 🥇 #MikaGodts 🇧🇪 €68.0m
🏴🥇#MikeyMoore 🏴 €27.4m
