Πίσω από τον «καπνό» για Καρέτσα και Ντόρτμουντ: Το πλάνο, η «αλμυρή» τιμή και το έντονο ενδιαφέρον

Το Gazzetta εξηγεί γιατί δεν υπάρχει απλά «καπνός» στην περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα και της Ντόρτμουντ ωστόσο υπάρχουν αρκετά... εμπόδια στον συγκεκριμένο δρόμο.

Ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι έριξε τη... βόμβα του για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, λέγοντας ότι η πλευρά του ποδοσφαιριστή συναντήθηκε με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ ωστόσο το ποσό που ζητάει η Γκενκ είναι υψηλό για τα στάνταρ τους.

Το Gazzetta επιβεβαίωσε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και εξηγεί ποια είναι τα δεδομένα γύρω από τη συγκεκριμένη υπόθεση για τον 19χρονο μεσοεπιθετικό.

Αρχικά, το ενδιαφέρον της Ντόρτμουντ για τον διεθνή ποδοσφαιριστή είναι αρκετά «ζεστό», όπως και των περισσότερων ομάδων στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Οι Βεστφαλοί τον θεωρούν μία εξαιρετική επένδυση με μεγάλη προοπτική για το άμεσο μέλλον τόσο για τον σύλλογό τους, όσο για το ενδεχόμενο μίας δυνατής πώλησης στο μέλλον.

Το κεντρικό θέμα της συζήτησης που υπήρξε γύρω από τον νεαρό μεσοεπιθετικό ήταν κυρίως το πλάνο που έχει ο γερμανικός σύλλογος για την ομαλή εξέλιξη του και τον ρόλο του σε περίπτωση που επιλέξει τη Ντόρτμουντ καθώς όπως είχαμε εξηγήσει στο Gazzetta, αυτό είναι το ένα από τα δύο βασικά κριτήρια για την τελική απόφαση του Καρέτσα.

Η Ντόρτμουντ έχει δείξει ότι αποτελεί το ιδανικό... σκαλοπάτι για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή ώστε να ενταχθεί στην ελίτ κατηγορία της Ευρώπης με μεγαλύτερο παράδειγμα αυτό του Έρλινγκ Χάαλαντ που μετά τη Μόλντε πήγε εκεί και έπειτα ήρθε η μεταγραφή στη Μάντσεστερ Σίτι.

Είναι περίπου σαν αυτό που ανέφερε ο πρώην φορ της Γκενκ και της Εθνικής Βελγίου, Γουέσλεϊ Σονκ, οπότε σίγουρα το πλάνο θα κουμπώσει στα «θέλω» από την πλευρά του Έλληνα ποδοσφαιριστή.

Το θέμα «κολλάει» στο οικονομικό σκέλος. Ο δημοσιογράφος ανέφερε ότι οι απαιτήσεις του βελγικού συλλόγου είναι στα 35 εκατ. ευρώ, ενώ στην πραγματικότητα η Γκενκ θέλει η αφετηρία για να κάτσει στο τραπέζι να αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ. Κάπου εκεί οι Βεστφαλοί έδειξαν ότι μόνο εύκολες δεν θα είναι οι διαπραγματεύσεις.

Η Ντόρτμουντ θέλει να επενδύσει στον Έλληνα ποδοσφαιριστή με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να δαπανήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό για να τον αποκτήσει. Ιδανικά η γερμανική ομάδα θα ήθελε να βγάλει από τα ταμεία της έναν αριθμό κοντά στα 25 με 30 εκατ. ευρώ μαξ για την προσθήκη του.

Αν κοιτάξει και κάποιος τις επενδύσεις της σε νεαρούς ποδοσφαιριστές, τα ποσά κυμαίνονται σε αυτό το επίπεδο. Ο Ουσμάν Ντεμπελέ στα 19 του κόστισε 35 εκατ. ευρώ, ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ στα 17 του κόστισε 30 εκατ. ευρώ, ο Καρίμ Αντεγιέμι στα 20 του κόστισε 30 εκατ. ευρώ, ο Τζέιντον Σάντσο στα 17 κόστισε 20,5 εκατ. ευρώ και ο Έρλινγκ Χάαλαντ στα 19 του κόστισε 20 εκατ. ευρώ.

Οπότε και για την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα υπάρχει ίδια λογική, με τη Ντόρτμουντ να βλέπει σε εκείνον ένα λαμπρό μέλλον αλλά η Γκενκ δείχνει σκληρό... καρύδι για τις διαπραγματεύσεις, ειδικά από τη στιγμή που το συμβόλαιο του 19χρονου μεσοεπιθετικού εκπνέει το καλοκαίρι του 2029.