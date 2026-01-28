Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ σ' ένδειξη πένθους δεν θα βρεθούν στο γήπεδο της Λυών και η ΠΑΕ κάλεσε τον κόσμο να σεβαστεί την απόφαση.

Ο ΠΑΟΚ μετά την απόφαση της UEFA να μην αναβάλλει το παιχνίδι με τη Λυών, είναι υποχρεωμένος να αγωνιστεί σε βαρύ κλίμα κόντρα στη γαλλική ομάδα για την όγδοη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και οι παίκτες του θα το πράξουν αυτή τη φορά χωρίς τη στήριξη του κόσμου. Στο επιβλητικό και σύγχρονο Groupama Stadium θα βρίσκονταν τουλάχιστον 3.000 οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ανάμεσά τους και τα επτά αετόπουλα που ξεκίνησαν οδικώς από τη Μακεδονία. Μετά το δυστύχημα, όμως και τον θάνατο επτά παιδιών, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ με ανακοίνωσή της τόνισε ότι οι θύρες, που θα ήταν οι φίλοι του Δικεφάλου θα μείνουν κλειστές. Κάλεσαν μάλιστα κάθε οπαδό της ομάδας να σεβαστεί αυτή την απόφαση.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, όπως και όλοι οι φιλοξενούμενοι στην έδρα της Λυών καταλαμβάνουν τις θύρες 428-431 στο νοτιοανατολικό τμήμα του γηπέδου. Μπορείτε να δείτε το συγκεκριμένο τμήμα στο σχεδιάγραμμα, το οποίο θα μείνει κλειστό για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Εκεί που το βράδυ της Πέμπτης θα επικρατούσε η χαρά για μία ακόμα εκδρομή σ' ευρωπαϊκό ματς του ΠΑΟΚ, θα υπάρχει η απόλυτη σιωπή.

Το «Parc Olympique Lyonnais», γνωστό για λόγους χορηγίας ως «Groupama Stadium», αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα και εντυπωσιακά γήπεδα της Ευρώπης. Βρίσκεται στην περιοχή Décines-Charpieu, στα ανατολικά της μητροπολιτικής περιοχής της Λυών κι έχει χωρητικότητα 59.186 θεατών, γεγονός που το καθιστά το τρίτο μεγαλύτερο γήπεδο στη Γαλλία, μετά το Stade de France και το και το «Βελοντρόμ». Είναι η έδρα της Λυών και αντικατέστησε το ιστορικό Stade de Gerland τον Ιανουάριο του 2016, το οποίο στη συνέχεια παραχωρήθηκε στη ράγκμπι ομάδα Lyon OU.

Το στάδιο έχει φιλοξενήσει κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, όπως το UEFA Euro 2016, τον τελικό του Κυπέλλου το 2017, τον τελικό του UEFA Europa League 2018, αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2019, καθώς και ποδοσφαιρικά παιχνίδια των Ολυμπιακών Αγώνων Παρίσι 2024. Πέρα από το ποδόσφαιρο, χρησιμοποιείται και για αγώνες ράγκμπι, χόκεϊ επί πάγου και μεγάλες μουσικές συναυλίες.

Η ιδέα για την κατασκευή του παρουσιάστηκε το 2008 από τον πρόεδρο του συλλόγου Ζαν-Μισέλ Ολάς, στο πλαίσιο του φιλόδοξου έργου «OL Land». Παρά τις καθυστερήσεις και τις αντιδράσεις, η κατασκευή ξεκίνησε το 2013 και ολοκληρώθηκε με επιτυχία, προσφέροντας στη Λυών ένα στάδιο-ορόσημο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Το κόστος του ήταν 480 εκατ. ευρώ.