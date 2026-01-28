Σε ένδειξη πένθους για την τραγωδία στη Ρουμανία οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ ακύρωσαν όλες τις εκδρομές για τη Λιόν και καλούν τον κόσμο της ομάδας, την Τετάρτη, στη Θύρα 4 της Τούμπας!

Το βράδυ της Τρίτης και μετά την ανείπωτη τραγωδία στη Ρουμανία οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΑΟΚ αποφάσισαν τη ματαίωση κάθε εκδρομής στη Λιόν για το ματς της Πέμπτης με τη γαλλική ομάδα .

Με απόφαση των Συνδέσμων Φίλων ΠΑΟΚ γίνεται γνωστό στους φίλους του ΠΑΟΚ πως «όλες οι οδικές και αεροπορικές εκδρομές στην Λιόν ακυρώνονται και το πέταλο το οποίο θα μας φιλοξενούσε ,θα παραμείνει κλειστό ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας που χάθηκαν τόσο άδικα στο δυστύχημα στην Ρουμανία. Ενημερώνουμε επίσης ότι η Θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας θα είναι ανοιχτή αύριο Τετάρτη από τις 10:00 μέχρι τις 22:00 για όποιον επιθυμεί να αποδώσει έναν ελάχιστο φόρο τιμής. Αυτή την στιγμή δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσουμε τον πόνο μας. Κουράγιο και δύναμη στις οικογένειες των θυμάτων».

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανέφερε σε ανάρτησή της για το συγκεκριμένο θέμα: "Συναισθανόμενοι τη θλίψη και την οδύνη όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό δυστύχημα και ακολουθώντας την απόφαση των οργανωμένων οπαδών να ακυρώσουν όλες τις εκδρομές τους και να παραμείνει κλειστή η κερκίδα των φιλοξενούμενων σε ένδειξη πένθους, σε συνεννόηση με τις γαλλικές αρχές και Λυών, η συγκεκριμένη κερκίδα δεν θα ανοίξει.

Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμη το ταξίδι για τη Λυών, αλλά και όσοι βρίσκονται ήδη στη Γαλλία, παρακαλούμε να σεβαστούν την απόφαση της οικογένειας του ΠΑΟΚ".