Η γειτονιά, οι σύνδεσμοι, το ψηφιακό αποτύπωμα, η πολιτική πολυσημία και οι ιστορικές καταβολές του 1926 στο επίκεντρο των εισηγήσεων της δεύτερης ημέρας του συνεδρίου

Πλούσια σε ευρήματα, κοινωνιολογική ανάλυση και ιστορικές αναδρομές ήταν η δεύτερη ημέρα του Επιστημονικού Συνεδρίου για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ακαδημαϊκοί, ερευνητές και ιστορικοί φώτισαν τις αθέατες πλευρές της συγκρότησης του «ασπρόμαυρου» φαινομένου, από το καφενείο της γειτονιάς και τους συνδέσμους, μέχρι τα αθηναϊκά σχολεία, τα social media και τον Τύπο του Μεσοπολέμου.

Οπαδική κουλτούρα: Γειτονιά, διαδίκτυο και η εμπειρία του «άλλου»



Η 5η Συνεδρία εστίασε στους μηχανισμούς με τους οποίους βιώνεται και αναπαράγεται η οπαδική ταυτότητα στην καθημερινότητα. Ο Δημήτρης Καταϊφτσής, μέσα από εθνογραφικές παρατηρήσεις σε καφενείο γειτονιάς, ανέδειξε τον ρόλο των καθημερινών συναντήσεων στη συγκρότηση της οπαδικής κουλτούρας «από τα κάτω».

Η Φωτεινή Τσιμπιρίδου προσέγγισε την οπαδική κοινότητα ως πεδίο συλλογικής έκφρασης, συναισθηματικής σύνδεσης και «τελετουργικής επαναμάγευσης» του κόσμου σε περιόδους κρίσης, επανεξετάζοντας παράλληλα την έμφυλη επιθυμία πέρα από τον σεξιστικό λόγο.

Στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οπαδικής κοινότητας αναφέρθηκε ο Ν. Μανώλας, ενώ η Γεωργία Σαρικούδη παρουσίασε μια ιδιαίτερη έρευνα για το πώς οι μαθητές-οπαδοί του ΠΑΟΚ βιώνουν την ετερότητα και τις δυναμικές ένταξης ή αποκλεισμού ως «άλλοι» σε σχολείο της Αθήνας.

Σύνδεσμοι, προσφυγική μνήμη και η εμπορευματοποίηση



Στην 6η Συνεδρία, η προσοχή μετατοπίστηκε στους οργανωμένους οπαδούς και το πολιτικοκοινωνικό υπόβαθρο του συλλόγου. Ο Αλέξανδρος Ίτσιος ανέλυσε τη βιωμένη εμπειρία και τη συλλογική μνήμη μέσα από την ιστορία του ΣΦ ΠΑΟΚ Νεάπολης «Μπέλλος 1963».

Η Ρόζα Βασιλάκη ανέδειξε την οπαδική κουλτούρα του ΠΑΟΚ ως πεδίο αποκατάστασης της αξιοπρέπειας, μετατρέποντας την προσφυγική εμπειρία και την περιφερειακή θέση του συλλόγου σε πηγή πολιτισμικής συνοχής απέναντι στο κέντρο.

Παράλληλα, ο Θωμάς Σιώμος εξέτασε πώς οι πολιτικές αλλαγές της Μεταπολίτευσης επηρέασαν την πολιτική πολυσημία των οπαδών του ΠΑΟΚ, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζαγάρας στάθηκε στην ένταση που δημιουργείται ανάμεσα στη λαϊκή ταυτότητα του συλλόγου και τη σύγχρονη εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου.

Η γέννηση του 1926: Το γήπεδο, ο Βενιζέλος και ο Δικέφαλος



Η 7η Συνεδρία ήταν αφιερωμένη στις ρίζες του συλλόγου. Ο Μιχάλης Κουσκουρίδης παρουσίασε μια αποκαλυπτική επιστολή της διοίκησης του ΠΑΟΚ προς τον πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο το 1929, αναδεικνύοντας τον αγώνα για την εύρεση γηπέδου, τα οικονομικά αδιέξοδα και τον ηγετικό ρόλο που ανέλαβε ο ΠΑΟΚ ως αρωγός των προσφυγικών σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Ο Λουκάς Τσίπτσιος ανέλυσε τη συμβολή των Κωνσταντινουπολιτών στην ίδρυση και τη διαμόρφωση της ταυτότητας του συλλόγου στον Μεσοπόλεμο, ενώ ο Νίκος Γιαννόπουλος χαρτογράφησε τις ιστορικές διαδρομές και τους μετασχηματισμούς του εμβλήματος του Δικέφαλου Αετού.

Τα social media, ο Τύπος και η ιστορική μνήμη



Η 8η Συνεδρία έκλεισε τις εργασίες με το βλέμμα στη δημόσια ιστορία και τη δημοσιογραφία. Ο Ραϋμόνδος Αλβανός ανέλυσε πώς το ιστορικό παρελθόν του ΠΑΟΚ αξιοποιείται στις σύγχρονες ψηφιακές κοινότητες των social media για τη διαμόρφωση συλλογικών αφηγήσεων.

Στον ρόλο των ΜΜΕ εστιάσαν οι δύο τελευταίες εισηγήσεις: Ο Τάσος Χατζηαναστασίου εξέτασε την ενσωμάτωση του οπαδικού λόγου στον αθλητικό Τύπο της Θεσσαλονίκης τις δεκαετίες του ’70 και του ’80 κατά τις μεγάλες επιτυχίες της ομάδας, ενώ ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος παρουσίασε τις πρώτες αναφορές για την ίδρυση του ΠΑΟΚ στον Τύπο της πόλης το 1926.