Superleague, η βαθμολογία: Στο -1 από την κορυφή η ΑΕΚ και το… βλέμμα στο Φάληρο!

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Superleague, η βαθμολογία: Στο -1 από την κορυφή η ΑΕΚ και το… βλέμμα στο Φάληρο!

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Η ΑΕΚ με τη νίκη της επί του ΟΦΗ, βρέθηκε στο -1 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στρέφει το βλέμμα της στο Κυριακάτικο… αιώνιο ντέρμπι του Φαλήρου για να δει αν θα παραμείνει η διαφορά από την κορυφή. Πρώτη νίκη κι ανάσα για Αστέρα Τρίπολης.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου
Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1
ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0
Κυριακή 11 Οκτωβρίου
Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)
Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)
Αρης – Βόλος Elabet (7μμ)
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου
ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

H Βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 15
2. ΑΕΚ 14
3. ΠΑΟΚ 12
4.ΟΦΗ 10
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5. Ολυμπιακός 10
6.Παναιτωλικός 9
7.Άρης 7
8. Ηρακλής 6
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9. Κηφισιά 5
10.Αστέρας Τρίπολης 5
11.Καλαμάτα 4
12.Ατρόμητος 2
13. Λεβαδειακός 1
14. Bόλος Elabet -1
* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς
**ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης έχουν ματς περισσότερο.

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου
Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)
Κυριακή 17 Οκτωβρίου
Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)
Κηφισιά – Αρης (8μμ)
ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)
Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

     

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