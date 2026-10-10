Superleague, η βαθμολογία: Στο -1 από την κορυφή η ΑΕΚ και το… βλέμμα στο Φάληρο!

Η ΑΕΚ με τη νίκη της επί του ΟΦΗ, βρέθηκε στο -1 από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό και στρέφει το βλέμμα της στο Κυριακάτικο… αιώνιο ντέρμπι του Φαλήρου για να δει αν θα παραμείνει η διαφορά από την κορυφή. Πρώτη νίκη κι ανάσα για Αστέρα Τρίπολης.

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Κυριακή 11 Οκτωβρίου

Κηφισιά – Παναιτωλικός (5μμ)

Ηρακλής – Λεβαδειακός (5μμ)

Αρης – Βόλος Elabet (7μμ)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός (9μμ)

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου

ΠΑΟΚ – Καλαμάτα (6μμ)

H Βαθμολογία της 6ης αγωνιστικής

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. ΠΑΟΚ 12

4.ΟΦΗ 10

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5. Ολυμπιακός 10

6.Παναιτωλικός 9

7.Άρης 7

8. Ηρακλής 6

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9. Κηφισιά 5

10.Αστέρας Τρίπολης 5

11.Καλαμάτα 4

12.Ατρόμητος 2

13. Λεβαδειακός 1

14. Bόλος Elabet -1

* Ο Βόλος Elabet έχει -3 βαθμούς

**ΑΕΚ, ΟΦΗ, Ατρόμητος και Αστέρας Τρίπολης έχουν ματς περισσότερο.

Επόμενη αγωνιστική (7η)

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

Λεβαδειακός – Βόλος Elabet (5μμ)

Κυριακή 17 Οκτωβρίου

Καλαμάτα – ΟΦΗ (4μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης (5.30μμ)

Κηφισιά – Αρης (8μμ)

ΠΑΟΚ – Ηρακλής (9μμ)

Ατρόμητος - ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ