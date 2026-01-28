Φίλαθλοι του ΠΑΟΚ βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία, τραγουδώντας ένα ανατριχιαστικό σύνθημα.

Συγκλονιστικές είναι οι στιγμές που ακολουθούν την ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (27/1) στη Ρουμανία, στερώντας τη ζωή σε 7 φιλάθλους του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν για τη Γαλλία και το ματς με τη Λιόν.

Οι υπόλοιποι τρεις (συνολικά 10 ταξίδευαν στο βαν) βρίσκονται στο νοσοκομείο της Τιμισοάρα, με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη να μεταφέρει πως κανείς τους δεν διατρέχει κίνδυνο. Στο μεταξύ, φίλοι του «Δικέφαλου του Βορρά» βρέθηκαν στο σημείο της τραγωδίας το βράδυ, σκεπάζοντας με σημαίες και κασκόλ τα συντρίμμια.

Όπως ακούγεται και από βίντεο ρουμανικού μέσου, οι φίλοι του ΠΑΟΚ τραγούδησαν συνθήματα, με το ένα να είναι άκρως ανατριχιαστικό και να αναφέρει χαρακτηριστικά «ΠΑΟΚ σ' αγαπώ και όταν θα πεθάνω, θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου απάνω» προκαλώντας συγκίνηση..