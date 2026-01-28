ΠΑΟΚ μου, τους πήρε η αγάπη τους για σένα μα πάντα θα ‘ναι ζωντανοί

Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου αποχαιρετάει τους εφτά ΠΑΟΚτσήδες και είναι σίγουρος ότι ο Δικέφαλος δεν θα τους ξεχάσει και το πένθος αυτό θα τον βγάλει ακόμη πιο δυνατό.

«Χιλιόμετρα κάναμε πάλι…». Ο ΠΑΟΚ! Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ ! Ο κόσμος του που λατρεύει τα τέσσερα γράμματα και όπου βρίσκεται υμνεί την ανάγκη του να ταξιδέψει γι’ αυτά. Το καμάρι του ΠΑΟΚτσή έφερε και πάλι πένθος…

«ΠΑΟΚ σ’ αγαπώ και όταν θα πεθάνω θέλω τον Δικέφαλο στον τάφο μου επάνω…». Και άλλοι ρε γαμώτο; Γιατί; Ήθελαν να είναι στο πέταλο να δουν τον ΠΑΟΚ γι άλλη μία φορά. Είχαν τόση χαρά. Το περίμεναν πώς και πώς εδώ και τόσο καιρό. Το οργάνωσαν, το ετοίμασαν, προχθές το βράδυ στην Αλεξάνδρεια τα έπιναν για να τα συζητήσουν και μπήκαν στο αυτοκίνητο. «Για την καψούρα τους την πιο μεγάλη…».

Πόσοι ακόμη θυσία γι’ αυτά τα χιλιόμετρα; Δεν αντέχεται η πίκρα, στερεύουν τα δάκρυα γι’ ακόμη εφτά ΠΑΟΚτσήδες που έφυγαν με χαμόγελο από τη γη της Μακεδονίας, αλλά τώρα που θα επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα θα τους υποδεχθούμε με τόσο πόνο.

«Η αγάπη τους για τον ΠΑΟΚ τους έφερε εδώ, τους άφησε εδώ και συνέχισε παραπέρα…». Και στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ρε χάρε! Τι θα ζήσουμε άλλο με τον ΠΑΟΚ, για τον ΠΑΟΚ; Εκεί που πας να γελάσεις, να χαρείς, να ονειρευτείς για τον Δικέφαλο, γιατί πρέπει να πονέσεις τόσο; Ξανά και ξανά να θρηνείς για τη ζωή εφτά νεών ανθρώπων.

Μπήκαμε στα 100 χρόνια του Συλλόγου και η πρώτη μεγάλη συγκίνηση είναι ο θάνατος άλλων εφτά που έφυγαν τόσο άδοξα για τον ΠΑΟΚ; Γιατί μας το κάνεις αυτό;

«Εκατό Χρόνια με το λαό σου, να είναι σε χαρές και λύπες στο πλευρό σου. Σε ζέστες, κρύα, βροχές και χιόνια μαζί Δικέφαλε με πούλμαν και βαγόνια…». Μεγάλη λύπη για τους ΠΑΟΚτσήδες σε όλο τον κόσμο, αλλά και τους οπαδούς όλων των ομάδων που βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στο λεωφορείο και νιώθουν αυτό το σοκ που μας πάγωσε από χθες το μεσημέρι. Έγραφε ο οπαδός του Ολυμπιακού που πήγαινε προς Άμστερνταμ και έμαθε τα νέα: «Δεν υπάρχει κατάλληλος τόπος ή τρόπος να μάθεις τέτοια νέα. Αλλά εκείνη τη στιγμή — την ώρα που ταξιδεύεις για τη δική σου μεγάλη αγάπη — η ταύτιση είναι συγκλονιστική.

Γιατί αυτοί οι αδικοχαμένοι οπαδοί είχαν ακριβώς τα ίδια συναισθήματα με σένα όσο ταξίδευαν. Την ίδια ανυπομονησία. Την ίδια λαχτάρα. Τις ίδιες στιγμές που περίμεναν να ζήσουν. Όπως κι αν λέγεται η ομάδα, όποιο κι αν είναι το χρώμα στο κασκόλ, όλους εμάς μάς στέλνει σε κάθε γωνιά του κόσμου το ίδιο συναίσθημα. Η ίδια τρέλα να είσαι δίπλα στην ομάδα που αγαπάς».

Απαντούν στον ίδιο άτυπο διάλογο, οι ΠΑΟΚτσήδες της Καβάλας από τους πιο εκδρομικούς στη χώρα: «Δεν είναι ούτε «υποχρέωση» ούτε «ιερό καθήκον» ούτε κανένα άλλο τέτοιο βαρύγδουπο και εντυπωσιακό. Είναι η θέλησή μας να μπούμε σε ένα λεωφορείο ή σε ένα βαν, παρέα με τους φίλους μας ή ακόμα και με αγνώστους που στο τέλος του ταξιδιού θα είναι φίλοι μας. Να ταξιδέψουμε, να κουβεντιάσουμε, να ακούσουμε και να δούμε. Να ζήσουμε εμπειρίες που θα θυμόμαστε και θα μας κάνουν να ξεφεύγουμε από την κωλοκαθημερινότητα που ζούμε. Άλλοι ταξιδεύουν για τριημεράκια, άλλοι για μια βουτιά στη θάλασσα, άλλοι για ένα τάμα (ό,τι γεμίζει τον καθένα, δεν κρίνουμε). Εμείς ταξιδεύουμε για τον ΠΑΟΚ. Τόσο απλό»…

Είναι τόσο ωραίο, είναι τόσο απλή η ανάγκη αυτή και όμως έγινε και πάλι τόσο τραγική στον θλιβερό δρόμο της Ρουμανίας! Εφτά ΠΑΟΚτσήδες δεν θα ξαναβρεθούν στην Τούμπα, αλλά είναι τόσο βέβαιο πως… θα είναι εκεί:

«Κι αν σίγησε η φωνή σου σ' ακούω να μου μιλάς, μου λες στη θύρα 4 πως είσαι εσύ με μας, μου λες από τα αστέρια πως τώρα μας κοιτάς,

πως χαίρεσαι μαζί μας μαζί μας και πονάς»…

Απόψε ο ΠΑΟΚ πενθεί, αύριο στη Γαλλία το πέταλο θα μείνει άδειο. Είναι όμως τόσο μα τόσο βέβαιο ότι ο ΠΑΟΚ και ο κόσμος του θα σηκωθεί, θα βρει το κουράγιο και θα ατσαλωθεί ακόμη περισσότερο. Ήμασταν στη Φινλανδία πριν τρία χρόνια για αγώνα με την Ελσίνκι. Εμείς μέσα στο γήπεδο. Από μακριά ξαφνικά ακούγεται: «Δικέφαλε μου κάποτε για σένα 6 παιδιά φύγαν απτη ζωή, τους πήρε η αγάπη τους για σένα, μα πάντα θα ναι ζωντανοί. Αδέρφια μας εκεί ψηλά που ζείτε, παρέα μας φωνάξτε δυνατά.. Να ξέρετε εσείς μας οδηγείται από το 99'». Από τις πιο ανατριχιαστικές στιγμές που έζησα στο εξωτερικό με τον ΠΑΟΚ. Πήγαιναν στο γήπεδο και… είχαν μαζί τους τους έξι των Τεμπών. Δεν τους ξεχνούν ποτέ! Πήγαιναν να αγωνιστούν από την κερκίδα και γι’ αυτούς! Έτσι θα γίνει και τώρα. Οι έξι έγιναν 13, αλλά όποιος πιστεύει ότι θα σταματήσουν να ταξιδεύουν ή θα πτοηθεί το ΠΑΟΚτσήδικο φρόνιμά τους, πολύ σύντομα θα τους ξαναδεί (πολλούς περισσότερους) θα τους ξανακούσει: «Κι όταν τα πούλμαν ξανά θα γεμίσουμε για να φωνάξουμε ΠΑΟΚ ολέ...», γιατί… «όσο υπάρχεις θα υπάρχουν εκδρομές».

Αυτός είναι ο ΠΑΟΚ! Μία δοκιμασία! Μία συνεχής προσπάθεια από το 1926 που οι παππούδες μας είχαν έρθει στη χώρα, για να ξεπεραστεί το δράμα! Και όσο πληγώνονται, τόσο πιο πολύ δυναμώνουν, ατσαλώνονται για να αντιμετωπίσουν και άλλες, πιο μεγάλες δυσκολίες. Το μαύρο του πένθους, το άσπρο της ελπίδας…

«Μη σε τρομάζει και μη σε νοιάζει, υπάρχει ο ΠΑΟΚ που τη ζωή μου αλλάζει…» και τότε και τώρα το 2026. Με δάκρυα στα μάτια; Έστω…

Γιατί… «από την γέννα η πρώτη λέξη, τρόπος ζωής μας από το '26.

100 Χρόνια με το λαό σου, να είναι σε χαρές και λύπες στο πλευρό σου.

Σε ζέστες, κρύα, βροχές και χιόνια, μαζί Δικέφαλε με πούλμαν και βαγόνια. ΠΑΟΚ ΟΛΕΟ, ΠΑΟΚ ΟΛΕΟ,

και στον επόμενο αιώνα θα στο λέω». Πιο δυνατά… Και για τους εφτά της Ρουμανίας, για τους έξι των Τεμπών, για τον Κώστα στη Λάρισα που δεν άντεξε μετά την τρομακτική είδηση, για τους χιλιάδες που μας έμαθαν τι σημαίνει ΠΑΟΚ και δεν είναι πια μαζί μας.