Οι παίκτες του ΠΑΟΚ και το τεχνικό τιμ κράτησαν ενός λεπτού σιγή πριν την προπόνηση στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων οπαδών της ομάδας.

Όλο το οργανισμός του ΠΑΟΚ αλλά γενικά το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο κοιτάει σοκαρισμένο τον τρόπο που επτά οπαδοί έχασαν τη ζωή τους στον δρόμο για τη Γαλλία προκειμένου να δουν την αγαπημένη τους ομάδα.

Τρεις άνθρωποι σώθηκαν από το δυστύχημα στη Ρουμανία και έχουν κινητοποιηθεί όλοι από Ελλάδα και εξωτερικό προκειμένου να τους δοθούν οι απαραίτητες βοήθειες.

Η ποδοσφαιρική ομάδα στην πρωινή προπόνηση τήρησε ενός λεπτού σιγή πριν την έναρξη του προγράμματος στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο της Τιμισοάρα.