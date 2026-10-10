Το απόλυτο η ΑΕΚ, που νίκησε και τον ΟΦΗ, εύκολο έργο με Καλαμάτα ο ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ συνέχισαν με νίκες για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Κ19, πριν το αυριανό ντέρμπι στις 11:00 στον Ρέντη, ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Η Ένωση λύγισε 2-0 εντός έδρας τον ΟΦΗ και ο ΠΑΟΚ 4-0 την Καλαμάτα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ ΑΕΚ: «Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα από την έναρξη με ωραίο ποδόσφαιρο. Η κυριαρχία της αποτυπώθηκε στον πίνακα του σκορ στο 21’ όταν ο Φραντζεσάκης σέντραρε και ο Αργυρίου με κεφαλιά σημείωσε το 1-0.

Το προβάδισμα θα μπορούσε να επεκταθεί στα αμέσως επόμενα λεπτά, όμως ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε σε τετ α τετ με τον Σιούτα (24’) και ο Αργυρίου (26’) στάθηκε άτυχος στην προσπάθειά του να πετύχει ένα από τα ωραιότερα γκολ του Πρωταθλήματος, με τεχνικό σουτ έξω από την περιοχή που σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών.

Η ΑΕΚ διπλασίασε τα τέρματά της στο 40’, με τον Γκολφίνο να παίρνει ιδανική ασίστ από τον Αργυρίου και να σημειώνει το 2-0, σκορ με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Το δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης, με την ΑΕΚ να έχει την πρωτοβουλία και να τις ευκαιρίες για μεγαλύτερο σκορ, όπως αυτή του Καραργύρη στο 67', με τον αντίπαλο τερματοφύλακα να μπλοκάρει την απευθείας εκτέλεση φάουλ του επιθετικού της ΑΕΚ.

Το 2-0 δεν άλλαξε έως το σφύριγμα της λήξης και έτσι η ΑΕΚ επέκτεινε το νικηφόρο σερί της, μετρώντας 5 νίκες σε ισάριθμα ματς πρωταθλήματος και 19-0 γκολ.

Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση της ομάδας μας είναι ο αγώνας με τις Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο την ερχόμενη Τετάρτη στις 2 ώρα Ελλάδας, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Youth League.

ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Ρέγες, Ρίννης, Φιλιππιάδης, Ψυρόπουλος, Ταμπάκογλου, Στεργιαρόπουλος (79' Θεοδωρίδης), Φραντζεσκάκης (62' Νταμπίζας), Γκολφίνος (62' Σκάκιτς), Αμανατίδης, Σιούτας (62' Τσαντήλας), Αργυρίου (65' Καραργύρης)».

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε: «Ευχάριστο μεσημέρι Σαββάτου για την Κ19 μας, η οποία επικράτησε 4-0 της Καλαμάτας, στο ματς που έγινε στη Σουρωτή για την 6η αγωνιστική της Super League.

Το σκορ άνοιξε ο Κυριαζίδης στο 15′, συνέχισε για το 2-0 ο Χαλδέζος στο 44′, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι, που κέρδισε ο Σούβλατζης και το ημίχρονο έκλεισε στο 45+2 με τον Αρετή να κάνει το 3-0 από την ασίστ του Χαλδέζου.Ο ΠΑΟΚ πέτυχε άλλο ένα γκολ στο 65′ με τον Σούβλατζη – την ασίστ έβγαλε ο Ψυρούκης – να διαμορφώνει το τελικό 4-0.

Είχαν προηγηθεί δύο δοκάρια, με τους Κάνιο και Σούβλατζη. Επόμενο παιχνίδι είναι το εντός έδρας με τον ΠΟΤ Ηρακλή.

Η σύνθεση του ΠΑΟΚ: Μαλιγίν, Ψυρούκης, Αυγητίδης, Παπαδόπουλος, Κυριαζίδης (71′ Γκέρσος), Κάνιος, Χαλδέζος (60′ Χατσίδης), Αζούζ (71′ Μώκος), Σούβλατζης, Τουρσουνίδης (60′ Κρομμύδας), Αρετής (46′ Ματέρα)».

Τα αποτελέσματα

Αστέρας Τρίπ. - Ατρόμητος 1-1

ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-0

ΠΑΟΚ - Καλαμάτα 4-0

Άρης - Βόλος

Κηφισιά - Παναιτωλικός

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (11/10, 11:00)

Ηρακλής - Λεβαδειακός (11/10, 13:00)

Η βαθμολογία

1. ΑΕΚ 15 *

2. Παναθηναϊκός 12

3. Ατρόμητος 11 *

4. Βόλος 9

5. Ολυμπιακος 9

6. ΠΑΟΚ 7 *

7. Άρης 6

8. ΟΦΗ 6 *

9. Παναιτωλικός 4

10. Ηρακλής 4

11. Κηφισιά 3

12. Λεβαδειακός 3

13. Αστέρας Τρ. 1 *

14. Καλαμάτα 0 *

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν 5 αγώνες, οι υπόλοιπες 4.