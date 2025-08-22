Με ανατροπή και ήρωα τον Πάλμερ-Μπράουν, ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Σαμσουνσπόρ (2-1) στο ΟΑΚΑ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης στα Play Offs του Europa League. Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός μίλησε στο Gazzetta για την επιστροφή του, τις δυσκολίες που άφησε πίσω και τη μάχη της ρεβάνς στην Τουρκία.

Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επικρατήσει της Σάμσουνσπορ με 2-1 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ για τα Play Offs κάνοντας σημαντικό βήμα πρόκρισης στην League Phase του Europa League.

Ο Πάλμερ-Μπράουν ήταν ο παίκτης που μετουσίωσε την «πράσινη» ανατροπή γράφοντας το 2-1 στο 74ο λεπτό. Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός είχε για ακόμη μια φορά καταλυτική παρουσία, αυτή τη φορά και στις δύο μεριές του γηπέδου δείχνοντας και με το παραπάνω ότι έχει επιστρέψει για τα καλά κι έχει αφήσει τις δυσκολίες των προηγούμενων σεζόν πίσω του.

Ο MVP της αναμέτρησης μίλησε στο Gazzetta μετά το φινάλε του ματς και μοιράστηκε τις σκέψεις του σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για το μεγάλο του come backl φέτος.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του

Οι προηγούμενες σεζόν ήταν δύσκολες και τώρα κατάφερες να επιστρέψεις ακόμα πιο δυνατός και να πετύχεις μάλιστα το γκολ της νίκης. Ποιες είναι οι σκέψεις σου γι’ αυτό το γκολ απόψε;

«Ήταν λίγο τυχερό. Νομίζω ότι σε κάποια προηγούμενα παιχνίδια μας έλειπε αυτή η δόση τύχης για να έρθει η μπάλα προς το μέρος μας. Απόψε ήρθε. Χαίρομαι που βρήκα δίχτυα και βοήθησα την ομάδα, αλλά, όπως είπες, ήταν δύσκολα χρόνια. Ωστόσο, έχω ένα πολύ δυνατό σύστημα στήριξης γύρω μου. Ο σύλλογος με βοήθησε πάρα πολύ, το ίδιο και οι φίλαθλοι. Έλαβα κάποια μηνύματα, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό και δεν με επηρεάζει ιδιαίτερα. Για μένα όλα γίνονται μέρα με τη μέρα, βήμα το βήμα, και στο τέλος όλα θα πάνε καλά».

Ποιο ήταν το καθοριστικό σημείο απόψε για να επιστρέψετε στο παιχνίδι; Ήταν ο Καλάμπρια; Ήταν η στήριξη των φιλάθλων;

«Ναι, οι φίλαθλοι βοήθησαν πάρα πολύ. Νομίζω όμως ότι το πιο σημαντικό ήταν πως ποτέ δεν τα παρατήσαμε. Για εμάς είναι ποδόσφαιρο. Μπαίνουν γκολ, συμβαίνουν πράγματα. Μπορεί να μείνεις πίσω στο σκορ, να μείνεις με παίκτη λιγότερο… Συμβαίνουν αυτά. Απλά πρέπει να συνεχίζεις να παλεύεις. Όπως είπα, ένα βήμα τη φορά, να προχωράς μπροστά και να συνεχίζεις».

Πώς σκοπεύετε να προσεγγίσετε τη ρεβάνς στην Τουρκία;

«Θα είναι δύσκολο. Παίζουμε εκτός εδρας. Ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να επιστρέψουν στη σειρά. Εμείς πρέπει να παίξουμε καλύτερα, να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες και να τους πιέσουμε. Πάντα είναι δύσκολο όταν παίζεις εκτός, γιατί η γηπεδούχος ομάδα έχει τη στήριξη του κόσμου και όλα αυτά, αλλά αυτό δεν πρέπει να μας επηρεάσει. Πρέπει να πάμε και να ολοκληρώσουμε τον στόχο μας».