Με δυο γκολ των Κυριακόπουλου και Πάλμερ Μπράουν ο Παναθηναϊκός ανέτρεψε το 0-1 της Σασμσουσπόρ, επικράτησε με 2-1 της τουρκικής ομάδας και έχει πλέον τον πρώτο λόγο για πρόκριση στη Legue Phase του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 2-1 της Σαμσουνσπόρ στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΟΑΚΑ για τα Play Offs, κάνοντας μία μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο μέρος με μπροστάρηδες τους αμυντικούς του (Κυριακόπουλο και Πάλμερ-Μπράουν), που καθάρισαν μπρος και πίσω.

Έτσι ξεκίνησαν

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρουί Βιτόρια παρέταξε την ομάδα με το αγαπημένο του 4-3-3. Ο Πορτογάλος τεχνικός διατήρησε τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα παρέμειναν οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στο κέντρο της άμυνας και οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος στα δύο άκρα αυτής. Στην μεσαία γραμμή στο «6» βρέθηκε ο Τσιριβέγια και μπροστά του οι Τσέριν και Μπακασέτας. Ο Τετέ πήρε θέση στο δεξί άκρο της επίθεσης και ο Πελίστρι στο αριστερό ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκίνησε ο Σφιντέρσκι.

Από την πλευρά του o Γερμανός τεχνικός της Σαμσουνσπόρ, Τόμας Ρέις χρησιμοποίησε κι αυτός ένα 4-3-3. Ο Κοτσούκ κάθισε κάτω από τα δοκάρια. Οι Φαν Ντρόγκελεν και Σάτκα στο κέντρο της άμυνας, με τους Γιαβρού και Τόμασον να βρίσκονται στα δύο άκρα.

Στο κέντρο η τριάδα των Τούρκων αποτελείται από τους Μακούμπου, Εντσάμ και Γιουκσέλ. Στα δύα άκρα της επίθεσης ο Ντιματά ξεκίνησε στα δεξιά και ο Κίλινκ στα αριστερά, με τον Μάριους να παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης.

Οι πρώτες απειλές του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε «ζεστά» το παιχνίδι και δημιούργησε την πρώτη του τελική μόλις στο 6ο λεπτό. Οι «πράσινοι» πίεσαν ψηλά κι έκλεψαν την μπάλα, ο Σφιντέρσκι τροφοδοτήθηκε πλάγια αριστερά, έκανε την σέντρα και ο Μπακασέτας έπιασε ένα τρομερό βολ πλανέ στην κίνηση, όμως η μπάλα κόντραρε στον Τόμασον πριν φτάσει στην εστία και βάλει δύσκολα στον Κοτσούκ.

Το «τριφύλλι» δεν εκμεταλλεύτηκε την «φόρα» από την γρήγορη τελική που έκανε και η επόμενη τελική άργησε. Στο 21ο λεπτό ήρθε η επόμενη «επίσκεψη» του Παναθηναϊκού, όταν μετά από ωραία συνεργασία των Μπακασέτα, Κώτσιρα και Τετέ στα δεξιά, ο τελευταίς εκτέλεσε από τα όρια της περιοχής, αλλά ο Κοτσούκ έπεσε και μπλόκαρε.

Ένα λεπτό μετά ήρθε νέα ευκαιρία για τους «πρασίνους». Ο Πελίστρι έκανε ωραία ατομική προσπάθεια από τα αριστερά, ο Ουρουγουανός πέρασε την μπάλα στον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή, εκείνος κοντρόλαρε, γύρισε κι έκτέλεσε, όμως η μπάλα κόντραρε και πέρασε λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Κοτσούκ.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να πιέζει. Στο 28' ο Μπακασέτας έκανε το φάουλ, η μπάλα πέρασε απ' όλους, με τον τερματοφύλακα της Σαμσουνσπόρ, Κοτσούλ να διώχνει με το πόδι και τον Τουμπά, που πήρε το... ριμπάουντ, να εκτελεί στην κίνηση, όμως να στέλνει την μπάλα ψηλά άουτ.

Αποβολή ζήτησαν οι «πράσινοι», αρνήθηκε ο Μουνουέρα

Η κυριαρχία αυτή του Παναθηναϊκού λίγο έλλειψε να φέρει τους «πρασίνους» με αριθμητικό πλεονέκτημα, όταν ο Γιουκσέλ, που είχε ήδη κίτρινη κάρτα από ένα φάουλ που είχε κάνει στον Τετέ, στην προσπάθειά του να σταματήσει εκ νέου τον Βραζιλιάνο έπιασε την μπάλα με το χέρι πέφτοντας στα όρια της περιοχής, όμως ο Μουνουέρα δεν είδε την παράβαση και το VAR δεν μπόρεσε να παρέμβει, αφού εκείνη δεν αφορούσε ούτε παράβαση πέναλτι ούτε απευθείας κόκκινη κάρτα.

Οι πρώτες «οχλήσεις» της Σαμσουνσπόρ

Στο 40' η Σαμσουνσπόρ απείλησε για πρώτη φορά, όταν μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Μακούμπου πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά ο Ντιματά δεν πρόλαβε να επέμβει δίνοντας στην μπάλα κατεύθυνση προς την εστία.

Δύο λεπτά μετά ο Γιαβρού εκτέλεσε απευθείας φάουλ κι έστειλα την μπάλα λίγο δίπλα από το αριστερό παραθυράκι του Ντραγκόφσκι.

Το πρώτο μέρος έκλεισε με μία φάση του «τριφυλλιού» στις καθυστερήσεις, όταν ο Τσέριν εκτέλεσε το κόρνερ στέλνοντας την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι, ο Μπακασέτας πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Καλή αρχή και γκολ για την Σαμσουνσπόρ

Στο δεύτερο ημίχρονο η Σαμσουνσπόρ ήταν εκείνη που έκανε πρώτη αισθητή την παρουσία της. Η τουρκική ομάδα είχε την πρώτη της καλή στιγμή με τον Φαν Ντρόγκελεν στο 47', όταν η κεφαλιά που πήρε από εκτέλεση κόρνερ, πέρασε άουτ.

Τρία λεπτά μετά ο Εντσάμ έκανε την κούρσα, έφτασε λίγο έξω από την περιοχή, σούταρε και ο Ντραγκόφσκι απέκρουσε με δυσκολία, με την μπάλα να σκάει λίγο πριν φτάσει σε κείνο και μεγαλώνει τον βαθμό δυσκολίας της επέμβασης.

Από το κόρνερ αυτό ήρθε το γκολ των Τούρκων. Ο Κίλινκ εκτέλεσε, ο Τόμασον πήδηξε στο πρώτο δοκάρι, κερδίζοντας τον Σφιντέρσκι, με τους «πρασίνους» να διαμαρτύρονται για σπρώξιμο πάνω στον Πολωνό και σκόραρε με κεφαλιά για το 0-1.

Ντεμπούτο Καλάμπρια, αντίδραση και 1-1 για τον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός συνήλθε από το σοκ κι έβγαλε αντίδραση. Στο 64ο λεπτό, πέντε λεπτά μετά το ντεμπούτο του Καλάμπρια, είχε δοκάρι σε διπλή ευκαιρία. Ο Σφιντέρσκι έπιασε την κεφαλιά έπειτα από σέντρα του Κυριακόπουλου κι έστειλε την μπάλα στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Κοτσούκ, με τον Τετέ να προσπαθεί να σκοράρει στην επαναφορά, με την μπάλα να καταλήγει κόρνερ.

Ένα λεπτό μετά ο Τουμπά έκανε το μακρινό σουτ, η μπάλα πήγε και πάλι στο δοκάρι με τον Κοτσού να σπρώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Απ' αυτό προήλθε το γκολ του Παναθηναϊκού, όταν η μπάλα έφτασε στον Κυριακόπουλο, που σούταρε στην κίνηση και πέτυχε ένα υπέροχο γκολ για το 1-1 στο 66'.

Γκολ και ανατροπή για τους «πρασίνους»

Οκτώ λεπτά αργότερα ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να ολοκληρώσει την ανατροπη. Ο Τετέ εκτέλεσε το κόρνερ, ο Πάλμερ-Μπράουν πήρε την κεφαλιά, ο Μούχα, που βρέθηκε στην πορεία της μπάλας, την άφησε να περάσει με τον Κοτσούκ να αιφνιδιάζεται και να μην μπορεί να προλάβει.

Οι «πράσινοι» έριξαν στροφές μετά το δεύτερο γκολ, θέλοντας φυσικά να βρουν κι ένα τρίτο, κάνοντας όμως παράλληλα και διαχείριση στο προβάδισμά τους.

Μέχρι το φινάλε του αγώνα δεν υπήρξε άλλη μεγάλη στιγμή για καμία από τις δύο ομάδες και κάπως έτσι το 2-1 ήταν και το τελικό σκορ, με το «τριφύλλι» να πηγαίνει τελικά μ' ένα μικρό προβάδισμα στην Σαμψούντα από κει που έφτασε να είναι με την... πλάτη στον τοίχο.

MVP: Ο Πάλμερ-Μπράουν είχε για ακόμη μια φορά καταλυτική παρουσία, αυτή τη φορά και στις δύο μεριές του γηπέδου. Ο Αμερικανός κεντρικός αμυντικός τα πήγε πολύ καλά στην αντιμετώπιση του θηριώδης Μάριους ενώ ταυτόχρονα πέτυχε και το γκολ για το 2-1, που χάρισε τελική τη νίκη στο «τριφύλλι».

Στο ύψος του: Ο Τόμασον έκανε ένα αρκετά καλό παιχνίδι για την Σαμσουνσπόρ. Ο Ισλανδός αριστερός μπακ αποσόβησε ένα γκολ που φαινόταν σίγουρο στο βολ πλανέ που επιχείρησε ο Μπακασέτας στην αρχή του αγώνα ενώ είχε κι άλλη μία κρίσιμη επέμβαση. Σκόραρε δε και το μοναδικό γκολ των Τούρκων, που τους κράτησε ζωντανούς στην υπόθεση πρόκριση.



Αδύναμος κρίκος: Η αμυντική λειτουργία της Σαμσουνσπόρ δεν μπόρεσε να τα βγάλει πέρα κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος της δημιούργησε πολλά προβλήματα και όταν την πίεσε σοβαρά, εκείνη κατέρρευσε πλήρως.



Η γκάφα: Στο δεύτερο γκολ του Παναθηναϊκού, όταν ο Πάλμερ-Μπράουν πήρε την κεφαλιά, η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του Μούγια, ο οποίος έσκυψε αιφνιδιάζοντας τον Κοτσούκ, που δεν μπόρεσε να αντιδράσει,



Το στραγάλι: Ο Ισπανός διαιτητής Μουνουέρα άφησε με πολλά παράπονα τον Παναθηναϊκό στις καίριες φάσεις του παιχνιδιού Στο 35' ο Γιουκσέλ, που είχε κίτρινη κάρτα, έπιασε πέφτοντας την μπάλα με το χέρι έξω από την περιοχή, έχοντας κίτρινη κάρτα, όμως ο Μουνουέρα δεν σημείωσε την παράβαση και το VAR έτσι δεν μπορούσε να παρέμβει, αφού η φάση δεν αφορούσε πέναλτι ή απευθείας αποβολή. Εν συνεχειά στο γκολ που δέχθηκαν οι «πράσινοι», υπήρξαν διαμαρτυρίες για φάουλ του σκόρερ Τόμασον, πάνω στον Σφιντέρσκι, όμως ο Ισπανός έδειξε «παίζεται» και ο VAR συμφώνησε.



Το ταμείο του Gazzetta: Ο Παναθηναίκός ήταν καλύτερος καθ' όλη την διάρκεια του αγώνα. Δεν απογοητεύτηκε, όταν δέχθηκε το γκολ κόντρα στην ροή του αγώνα και κατάφερε έτσι αντιδράσει σκοράροντας δύο γκολ με τους αμυντικούς του (Κυριακόπουλο, Πάλμερ-Μπράουν) παίρνοντας τη νίκη σ' ένα ματς, που φάνηκε να στραβώνει από το πουθενά.

Παναθηναϊκός (πρ. Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας (59' Καλάμπρια), Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας (59' Ιωαννίδης), Τετέ, Πελίστρι (77' Ζαρουρί), Σφιντέρκσι (86' Μπρέγκου).

Σαμσουνσπόρ (πρ. Τόμας Ρέις): Κοτσούκ, Σάτκε, Φαν Ντρόγκελεν, Γιαβρού, Τόμασον, Μακούμπου, Εντσάμ, Γιουκσέλ (68' Τσιφτ), Ντιμάτα (75' Γκιονούλ), Κίλινκ (69' Μούγια), Μάριους (89' Αϊντογκντού).