«Ο Βιλένα σε επαφές με την Καμπούρ»

Η Καμπούρ φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο τον Τόνι Βιλένα, καθώς σύμφωνα με ολλανδικό ρεπορτάζ έχει έρθει σε επαφές με τον χαφ του Παναθηναϊκού.

Νέες εξελίξεις υπάρχουν για την υπόθεση του Τόνι Βιλένα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ολλανδία, η Καμπούρ έχει έρθει σε επαφές για τον μέσο του Παναθηναϊκού

Αναλυτικότερα ο Ολλανδός χαφ όπως είναι γνωστό δεν βρίσκεται στα πλάνα του και εδώ και αρκετό διάστημα αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του. Παρότι έχει συμβόλαιο με το Τριφύλλι μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές θα ήθελαν να βρουν τρόπο να χωρίσουν τους δρόμους τους.

Η Καμπούρ σύμφωνα πάντα με το εν λόγω ρεπορτάζ φέρεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βιλένα και προσπαθεί να τον κάνει ξανά κάτοικο Ολλανδίας. Να θυμίσουμε πως αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό το 2023 και μέχρι σήμερα έχει φορέσει τη φανέλα του σε 47 παιχνίδια έχοντας πετύχει ένα γκολ και μία ασίστ. Στο διάστημα αυτό αγωνίστηκε και ως δανεικός στην Αλάνιασπορ για περίπου τέσσερις μήνες και αποτελεί έναν από τους παλαιότερους παίκτες στο ρόστερ των Πρασίνων.

