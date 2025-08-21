Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη μεγάλη ανατροπή του Παναθηναϊκού επί της Σάμσουνσπορ (2-1) που χάρισε στο τριφύλλι τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία.

Ο Παναθηναϊκός δεν λύγισε από το προβάδισμα της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ και χάρη σε μια αστραπιαία ανατροπή εντός οκτώ λεπτών έφερε τούμπα το ματς με 2-1 κι απέκτησε τον πρώτο λόγο ενόψει της ρεβάνς στην Τουρκία.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν παγώσει το ΟΑΚΑ με κεφαλιά του Τόμασον από εκτέλεση κόρνερ, όμως οι πράσινοι απάντησαν με τον ίδιο τρόπο. Αρχικά ο Κυριακόπουλος με σουτάρα μετά από εκτέλεση κόρνερ έφερε το ματς στα ίσα (66΄), προτού ο Πάλμερ Μπράουν ανατρέψει το σκορ και διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα με σκαστή κεφαλιά από κόρνερ του Τετέ. Δείτε παρακάτω τα highlights της πράσινης ανατροπής.