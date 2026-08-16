Τεττέη - Παναθηναϊκός: Στο εξωτερικό μιλούν για ενδιαφέρον της Ρόμα
Συγκεκριμένα ο ρεπόρτερ Εμρέ Κονούρ μετέδωσε αρχικά ότι οι Χαλ και Παναθηναϊκός κάνουν σοβαρές επαφές / διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Τεττέη. Μάλιστα τονίζεται ότι το ποσό αγοράς ξεκινά από τα 25 εκατ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή ως ενδιαφερόμενη εμφανίζεται και η Ρόμα. Τονίζεται ότι οι Ρωμαίοι έχουν ενδιαφερθεί για τον παίκτη. Να θυμίσουμε ότι επειδή υπήρξαν και νωρίτερα μέσα στην ημέρα δημοσιεύματα για τον Τεττέη από το εξωτερικό ως προς την ομάδα της Χαλ από τον Παναθηναϊκό δήλωναν πλήρη άγνοια τονίζοντας επίσης πώς δεν έχει συμβεί το παραμικρό μεταξύ των δύο ομάδων για τον Έλληνα διεθνή φορ.
🚨 #HullCity Hull City hold serious talks for Panathinaikos striker Andreas Tetteh.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 16, 2026
💰 Negotiations → Starting at €25M.
📌 Roma → Also interested. https://t.co/qKroqXporm pic.twitter.com/rVWlB0C6Bs
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