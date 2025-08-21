Ο Γιάννης Σαπουντζάκης γράφει για τη σπουδαία νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σάμσουνσπορ και το ξεσηκωτικό ντεμπούτο του Ντάβιντε Καλάμπρια, που «απογείωσαν» την βραδιά στην Καλογρέζα.

Ήταν ένα ματς που έδειχνε να στραβώνει, ένα ματς που με 25 λεπτά να απομένουν στο ρολόι, οι Τούρκοι έδειχναν να το έχουν φέρει εκεί που ήθελαν. Και τι έγινε στο φινάλε; Ο Παναθηναϊκός πήρε μία σπουδαία νίκη, την οποία και θα ταξιδέψει σε μία εβδομάδα στον Πόντο, για να υπερασπιστεί και να πάρει αυτός το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League.

Το ματς πήρε αρνητική τροπή για το τριφύλλι, όχι γιατί η Σάμσουνσπορ έδειξε κάτι φοβερό στο χορτάρι του Ολυμπιακού Σταδίου. Είναι μία ομάδα που ποιοτικά δεν μπορεί να συγκριθεί με τους Ρέιντζερς ή την Σαχτάρ Ντόνετσκ, που είχε αντιμετωπίσει το τριφύλλι τις προηγούμενες εβδομάδες. Ένα σύνολο με σημαντικά αμυντικά προβλήματα, που, όμως, έβγαινε γρήγορα στην αντεπίθεση. Αυτό που στην πραγματικότητα έφερε τον Παναθηναϊκό σε δύσκολη θέση, ήταν ότι ενώ στο πρώτο μέρος άφησε τις δικές του ευκαιρίες ανεκμετάλλευτές, οι φιλοξενούμενοι πήραν προβάδισμα στην πρώτη, ουσιαστικά, απειλητική κατάσταση για την εστία του Ντραγκόφσκι.

Αυτό που ακολούθησε, όμως, ήταν ένα πράσινο πάρτι. Το έναυσμα δόθηκε με τις αλλαγές του Ρουί Βιτόρια. Φώτης Ιωαννίδης και Ντάβιντε Καλάμπρια, πέρασαν στο ματς, χόρεψαν στο χορτάρι και… ξεσήκωσαν την εξέδρα. Άλλαξαν την ιστορία του αγώνα. Ειδικά ο Ιταλός, έδειξε έτοιμος να… αφήσει εποχή. Βοήθησε πάρα πολύ στην επίθεση με τις ενέργειές του και υπήρξε καταλυτικός στο να φτάσει ο Παναθηναϊκός στην μεγάλη ανατροπή.

Αν με μόλις δύο προπονήσεις, έκανε αυτά που είδαμε απόψε στο ματς, σκεφτείτε τι θα κάνει αυτός ο ποδοσφαιριστής, όταν προσαρμοστεί πλήρως στη νέα του ομάδα. Δεν είναι μόνο η αδιαμφησβήτητη ποιότητά του. Είναι η προσωπικότητα, η νοοτροπία νικητή που κουβαλάει ένας παίκτης με αυτές τις παραστάσεις από το υψηλότερο επίπεδο. Του πήρε, άλλωστε, μόνο λίγα λεπτά για να γίνει σύνθημα στα χείλη των οπαδών του τριφυλλιού.

Μεγάλοι πρωταγωνιστές στο πάρτι της ανατροπής, φυσικά ήταν και οι δύο σκόρερ. Άλλωστε, τόσο ο Γιώργος Κυριακόπουλος, όσο και ο Πάλμερ Μπράουν, δεν ήταν μόνο ότι βρήκαν δίχτυα. Είχαν εξαιρετική απόδοση και απλά τα γκολ τους ήταν το κερασάκι στην τούρτα της εμφάνισής τους. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε απέναντι στην Σάμσουνσπορ αντίδραση μεγάλης ομάδας. Ομάδας με χαρακτήρα. Έδειξε πως διαθέτει ποιότητα, αλλά και ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα, που όταν το ματς στράβωσε, δεν έχασαν την ψυχραιμία τους.

Ο κόσμος βλέποντας την ομάδα να πετάει «φωτιές» από το 65’ και μετά, ανέβηκε κι εκείνος με τη σειρά του. Έδωσε περισσότερη ένταση στην ατμόσφαιρα. Άλλαξε η αύρα της εξέδρας. Και όταν το ΟΑΚΑ έχει πολύ κόσμο και τέτοια αύρα, είναι τόσο όμορφο. Θαρρείς πως καταπίνει τον αντίπαλο. Και η αλήθεια είναι πως μετά την ολική ανατροπή, ο Παναθηναϊκός έμοιαζε έτοιμος να καταπιεί την αντίπαλό του. Να την τελειώσει. Δύο – τρία ανάποδα φάουλ από τον Ισπανό διαιτητή, έδωσαν ανάσες στους Τούρκους. Σε ένα χρονικό σημείο που έμοιαζαν να τα έχουν χαμένα και που κινδύνευσαν σοβαρά να δεχθούν και τρίτο γκολ. Ένα τρίτο γκολ που αν είχε έρθει, θα είχε βάλει ακόμα πιο γερές βάσεις πρόκρισης για το τριφύλλι.

Ακόμα κι έτσι, όμως, ο Παναθηναϊκός μετά το πέρας αυτής της σειράς, θα είναι η ομάδα που θα συμμετάσχει στο κυρίως πιάτο του Europa League και η Σάμσουνσπορ αυτή που θα αγωνιστεί στο Conference League. Ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, θα είναι αυτός που θα ζήσει μεγάλες βραδιές, απέναντι σε σπουδαίους αντιπάλους. Γιατί αυτή είναι, σε τελική ανάλυση, η μεγαλύτερη διαφορά των δύο διοργανώσεων. Τα ονόματα των κλαμπ που συμμετέχουν και η αίγλη που προσδίδουν.