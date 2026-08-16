Σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων επέστρεψε ο Ερικ Πάλμερ-Μπράουν, με τον Παναθηναϊκό να ξεκινάει την προετοιμασία του για το πρώτο ματς με τη Χράντετς Κράλοβε.

Όλη η προσοχή στα ματς με τη Χράντετς Κράλοβε είναι στραμμένη στο στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, με τους πράσινους να ξεκινούν την προετοιμασία τους ενόψει του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ (20/8) για τα play offs του Conference League έπειτα από το διήμερο ρεπό.

Ο Έρικ Πάλμερ-Μπράουν ήταν το σημαντικότερο νέο από την απογευματινή προπόνηση της Κυριακής, καθώς ο Αμερικανός στόπερ επέστρεψε σε κανονικό ρυθμό και ακολούθησε ολόκληρο το πρόγραμμα μαζί με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του.

Η προπόνηση ξεκίνησε με το καθιερωμένο πρόγραμμα προθέρμανσης και συνεχίστηκε με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Στη συνέχεια, το βάρος έπεσε στην τακτική, με το τεχνικό επιτελείο να δουλεύει πάνω σε διάφορα στοιχεία του παιχνιδιού.

Το τελευταίο μέρος της προπόνησης περιελάμβανε τουρνουά τριών ομάδων, με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Οι ποδοσφαιριστές χωρίστηκαν σε τρία γκρουπ και αγωνίστηκαν μεταξύ τους, σε ένα πρόγραμμα με ένταση, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας και συνεχείς εναλλαγές.