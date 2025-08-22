Βιτόρια: «Η είσοδος των Ιωαννίδη - Καλάμπρια άλλαξε την δυναμική και την ένταση της ομάδας»

Ο Ρουί Βιτόρια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Σαμσουνσπόρ για το ντεμπούτο του Καλάμπρια, την διαιτησία του Μουνουέρα, την ρεβάνς της Σαμψούντας αλλά και τις αλλαγές που άλλαξαν όλο το ματς, ενώ έκανε ειδική αναφορά στον Μπρέγκου.

Ο Παναθηναϊκός έκανε σπουδαία ανατροπή κόντρα στη Σάμσουνσπορ και πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τη League Phase του Europa League. O Ρουί Βιτόρια στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου που ακολούθησε στάθηκε στην είσοδο των Καλάμπρια και Ιωαννίδη που άλλαξε όλη την εικόνα του αγώνα, σχολίασε το ντεμπούτο του Ιταλού μπακ, αναφέρθηκε ξανά στην πώληση του Μαξίμοβιτς και σχολίασε την απόφαση του Μουνουέρα να μην αποβάλει τον Γιουκσέλ με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει και για την ρεβάνς της ερχόμενη εβδομάδας (28/8), ενώ έκανε και ειδική αναφορά στο νεαρό Μπρέγκου.

Η συνέντευξη Τύπου του Βιτόρια

Για τις αλλαγές που έκανε και άλλαξαν το ματς: «Θεωρώ ότι πράγματι η είσοδος δύο παικτών άλλαξε τη δυναμική και την ένταση της ομάδας. Από την άλλη, είναι αλήθεια ότι υπήρχε ένα ρίσκο να μπει ένας δεύτερος επιθετικός, τουλάχιστον στην θεωρία. Γιατί είχαν έναν παραπάνω παίκτη στο κέντρο. Ξέραμε όμως ότι με έναν επιθετικό ακόμα θα είμαστε πιο επιθετικοί, ενώ με τον Καλάμπρια άνοιξε από δεξιά διάδρομος, ανέβηκε και ο Τετέ και βγήκαν φάσεις από την πλευρά ενώ στην περιοχή είχαμε παραπάνω παίκτες. Έτσι η ομάδα ξεμπλόκαρε στο επιθετικό, είχαμε δυο γκολ, δύο δοκάρια, ευκαιρίες. Πήραμε τη νίκη με ανατροπή, τώρα αυτό το ματς πέρασε. Θα είναι σίγουρα δύσκολο ματς στη Τουρκία, αλλά η ομάδα έχει δείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Θα έχουμε και την προετοιμασία για τη ρεβάνς στις προπονήσεις. Έχει περάσει ο πρώτος αγώνας, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάμε στην Τουρκία και να τελειώσουμε τη δουλειά».

Για το αν περίμενε αυτή την εμφάνιση από τον Καλάμπρια και για την χτεσινή του τοποθέτηση για το τάιμινγκ της πώλησης του Μαξίμοβιτς: «Όσον αφορά τον Καλάμπρια, είναι ένας ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα που ήρθε σε ομάδα με μεγάλη ποιότητα επίσης. Είχαμε τετ-α-τετ και του εξήγησα πράγματα που αφορούν τον τρόπο που παίζουμε. Δεν ήταν για 90 λεπτά, αλλά έδειξε ότι κατανόησε όσα του είπα και τα πήγε πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Σίγουρα όσο περισσότερο χρόνο έχει μαζί μας, τόσο καλύτερα θα τα πάει. Αν έχεις παίκτες τόσο υψηλού επιπέδου, μπορείς πολύ γρήγορα να τους ενσωματώσεις.

Για τον Μαξίμοβιτς θα ξαναπώ αυτό που πιστεύω. Οι προπονητές θέλουμε πάντα το ιδανικό, να έχουμε όλους τους παίκτες πάντα. Αλλά αυτό καταλαβαίνω ότι είναι στην σφαίρα της φαντασίας. Ξέρω καλά την πραγματικότητα και την αποδέχομαι. Για αυτό είπα χτες καλή επιτυχία στην καριέρα του και τίποτα παραπάνω. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας και δίνουμε τις μάχες μας με τους παίκτες που έχουμε».

Για την κίτρινη κάρτα που δέχτηκε και το αν επηρέασε την εξέλιξη η απόφαση του διαιτητή: «Από την στιγμή που με την Ρέιντζερς ο Βαγιαννίδης είχε δεχθεί αυστηρή δεύτερη κίτρινη, επειδή δεν μπορούσε να γίνει παρέμβαση του VAR, πίστεψα ότι ο διαιτητής έπρεπε να αντιδράσει διαφορετικά. Δεν έχω ξαναδεί την φάση, αλλά εξακολουθώ να το πιστεύω. Όμως προχωράω μπροστά, δεν στέκομαι σε αυτό».

Για το αν στην ρεβάνς χρειάζεται ιδιαίτερη στρατηγική με βάση την εικόνα των Τούρκων στο ΟΑΚΑ: «Το παιχνίδι είναι πάντα υπόθεση των ποδοσφαιριστών. Αυτοί παίζουν και αναλαμβάνουν την ευθύνη, έχοντας από πριν αποδεχτεί το πλάνο που πιστεύουμε ότι θα μας φέρει πιο κοντά στη νίκη και τις πληροφορίες που τους έχουμε ταΐσει. Το βασικό είναι να νιώσουν προετοιμασμένοι και άνετα στο γήπεδο. Έχουμε τις βασικές μας αρχές ως ομάδα και το πλάνο με τις παραμέτρους που αφορούν τον αντίπαλο. Έχω εξαιρετικό επιτελείο και γίνεται πολύ καλή ανάλυση των αντιπάλων, για να φτιάξουμε το πλάνο που θα μας βοηθήσει να πάρουμε την πρόκριση».

Για το αν το τελευταίο μισάωρο ήταν αυτό που θέλει να βλέπει: «Γενικά στα πέντε ματς φέτος έχουμε καλή απόδοση σε μεγάλα διαστήματα των αγώνων, όπως στην Σκωτία στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που διαφοροποιεί το αποψινό είναι ότι αυτή την φορά δεν ήταν το αρχικό μας πλάνο, αλλά κάτι που κάναμε στην διάρκεια του ματς. Ένα πλάνο που ήξεραν οι παίκτες ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει η ομάδα. Και μέσα από τις αλλαγές το κάναμε πράξη και είναι σημάδι ότι μπορούν να κατανοήσουν εύκολα τακτικές αλλαγές. Θέλω να δώσω τέλος τα εύσημα στον Μπρέγκου. Είναι πολύ σημαντικό ότι μπήκε στο ματς ένα παιδί από τα «σπλάχνα» του συλλόγου και έπαιξε με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω ότι το μέλλον του ανήκει».

Για το γεγονός ότι τα γκολ δεν ήρθαν από τους επιθετικούς: «Είναι σίγουρο ότι η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. Έχουμε επιθετικούς με ποιότητα. Συνεχίζουμε να δουλεύουμε όλοι στην ομάδα και μόνο με την δουλειά έχω μάθει ότι προχωράς. Είναι μια κατάσταση που θα βελτιωθεί. Περνάμε μια περίοδο που είναι δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι, αλλά έχουμε πολλά ματς μπροστά μας και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε βελτίωση, χωρίς να μπορώ να πω αν θα είναι σήμερα, αύριο ή μεθαύριο».