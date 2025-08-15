Ζίβκοβιτς στο Gazzetta: «Δεν τα παρατήσαμε ποτέ! Γι’ αυτό ξεσπάσαμε στο τέλος»

Με την πρόκριση στις αποσκευές και το βλέμμα στραμμένο ήδη στη Ριέκα, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ξέρει ότι η ιστορία του φετινού ευρωπαϊκού ταξιδιού του ΠΑΟΚ μόλις άρχισε. Και το χαμόγελό του λέει πως τα καλύτερα έρχονται. ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Η βραδιά στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας είχε όλα τα στοιχεία ενός ευρωπαϊκού έπους: ένταση, αγωνία, στιγμές καθαρής ποδοσφαιρικής μαγείας και, πάνω απ’ όλα, πίστη. Μέχρι το 120ο λεπτό. Μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Ισραηλινού Γκρίνφιλντ.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, βίωσε στο έπακρο τη διπλή μάχη με τη Βόλφσμπεργκερ για τα play-off του Europa League. Στην Τούμπα, το πρώτο βήμα· στην Αυστρία, το μεγάλο φινάλε. Ανάμεσα στα δύο παιχνίδια, μέρες γεμάτες προετοιμασία, συγκέντρωση και πίεση, αλλά και η σιωπηλή υπόσχεση μεταξύ συμπαικτών ότι τίποτα δεν θα μείνει στη μέση.

Ο Σέρβος αρχηγός είδε τον Μαντί Καμαρά να εκτοξεύει εκείνη τη «φωτοβολίδα» που έγραψε την ιστορία της βραδιάς και, στο τελευταίο σφύριγμα, ένιωσε το βάρος να φεύγει από τους ώμους του. Στις δηλώσεις του, μίλησε για τα δύο ματς με τους Αυστριακούς, για την πρόκριση που κλείδωσε η ομάδα και για τον επόμενο σταθμό του ευρωπαϊκού ταξιδιού, τη Ριέκα.

Για το γκολ του Καμαρά και την πρόκριση: «Ήταν μεγάλη στιγμή για τον Μαντί, αλλά και για όλους εμάς! Ήταν ένα πολύ δύσκολο ζευγάρι αγώνων, με απαιτητικά παιχνίδια απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Για μας ήταν μόλις το δεύτερο επίσημο παιχνίδι και υπήρχαν πολλές δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεράσουμε. Έπρεπε να πιεστούμε πολύ περισσότερο για να τα καταφέρουμε στο τέλος. Δεν τα παρατήσαμε, βγάλαμε την ποιότητα και τη σωστή νοοτροπία και στο τέλος ξεσπάσαμε».

Για τις σκέψεις του στο τελευταίο σφύριγμα: «Δεν σκεφτόμουν το παραμικρό, απλά ότι τα καταφέραμε. Το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή ήταν να τελειώσει ο αγώνας. Πιεστήκαμε αρκετά στο τέλος, αλλά το αξίζαμε γιατί παλέψαμε πραγματικά πολύ σκληρά και τα καταφέραμε».

Για την απόδοση του Γίρι Παβλένκα: «Καταρχάς είναι ένας εκπληκτικός τερματοφύλακας και ένα σπουδαίο παιδί. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε στην ομάδα μας. Όλοι μας δώσαμε τα πάντα, παλέψαμε. Ο Γίρι όντως είχε μερικές σπουδαίες επεμβάσεις, κι εμείς από τη μεριά μας προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες. Στο τέλος καταφέραμε να σκοράρουμε και όλοι μαζί δουλέψαμε σκληρά για να έρθει αυτή η πρόκριση. Προχωράμε».

Για τον επόμενο αντίπαλο, τη Ριέκα: «Όποια ομάδα και να βρισκόταν στο δρόμο μας, θα ήταν ένας δυνατός και υπολογίσιμος αντίπαλος. Όλες οι ομάδες παίζουν καλό ποδόσφαιρο και είναι ικανές, οπότε θα είναι δύο δύσκολα παιχνίδια. Έχουμε χρόνο να αναλύσουμε τους Κροάτες και να είμαστε έτοιμοι να πάμε εκεί και να πετύχουμε τον στόχο μας».