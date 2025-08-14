Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ: Τα highlights του ματς (vid)
Δείτε το τρομερό γκολ του Μαντί Καμαρά και τις καλύτερες φάσεις της πρόκρισης του ΠΑΟΚ επί της Βόλφσμπεργκερ.
Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Αυστρία με το «εισιτήριο» για τα Play Offs του Europa League, καθώς απέκλεισε τη Βόλφσμπεργκερ στην παράταση (0-1)! Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε δυο μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Γίρι Παβλένκα και τον Μαντί Καμαρά.
Ο Τσέχος τερματοφύλακας, όπως έκανε και στην Τούμπα... κατέβασε ρολά, ενώ ο μέσος από τη Γουινέα πέτυχε το «χρυσό» γκολ της πρόκρισης με τρομερό σουτ-κεραυνό από τα 25 μέτρα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.