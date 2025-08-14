Δείτε το τρομερό γκολ του Μαντί Καμαρά και τις καλύτερες φάσεις της πρόκρισης του ΠΑΟΚ επί της Βόλφσμπεργκερ.

Ο ΠΑΟΚ έφυγε από την Αυστρία με το «εισιτήριο» για τα Play Offs του Europa League, καθώς απέκλεισε τη Βόλφσμπεργκερ στην παράταση (0-1)! Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε δυο μεγάλους πρωταγωνιστές, τον Γίρι Παβλένκα και τον Μαντί Καμαρά.

Ο Τσέχος τερματοφύλακας, όπως έκανε και στην Τούμπα... κατέβασε ρολά, ενώ ο μέσος από τη Γουινέα πέτυχε το «χρυσό» γκολ της πρόκρισης με τρομερό σουτ-κεραυνό από τα 25 μέτρα.