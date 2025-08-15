ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη για τη μεγάλη πρόκριση (vid)
O Καμαρά στο 115' πέτυχε το χρυσό γκολ και ήταν αρκετό για να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη πρόκριση επί αυστριακού εδάφους. Μια πρόκριση που εξασφαλίζει στον Δικέφαλο του Βορρά και παρουσία σε League Phase, αλλά και χρήματα στα ταμεία.
Ο Σταύρος Σουντουλίδης σχολιάζει από την Αυστρία τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ αυτή η επιτυχία!
Ο ΠΑΟΚ πήρε μια επική πρόκριση στα Play Off του Europa League, χάρη στην γκολάρα του Μαντί Καμαρά στο 115ο λεπτό της παράτασης— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 14, 2025
Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στο Κλάγκενφουρτ, Σταύρου Σουντουλίδη pic.twitter.com/pU1B2xiSHG
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.