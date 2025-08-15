ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σταύρου Σουντουλίδη για τη μεγάλη πρόκριση (vid)

ΠΑΟΚ

Η γκολάρα του Καμαρά και οι σπουδαίες επεμβάσεις του Παβλένκα έδωσαν στον ΠΑΟΚ τη μεγάλη πρόκριση στα playoffs του Europa League και ο Σταύρος Σουντουλίδης σχολιάζει στο Gazzetta την σημασία της.

O Καμαρά στο 115' πέτυχε το χρυσό γκολ και ήταν αρκετό για να πάρει ο ΠΑΟΚ τη νίκη πρόκριση επί αυστριακού εδάφους. Μια πρόκριση που εξασφαλίζει στον Δικέφαλο του Βορρά και παρουσία σε League Phase, αλλά και χρήματα στα ταμεία.

Ο Σταύρος Σουντουλίδης σχολιάζει από την Αυστρία τι σημαίνει για τον ΠΑΟΚ αυτή η επιτυχία!

     

