Αφού με σπουδαίες επεμβάσεις ο Παβλένκα κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ στην κανονική διάρκεια του αγώνα, η ασύλληπτη γκολάρα του Καμαρά στο 115' στέλνει τον Δικέφαλο στα playoffs του Europa League και του εξασφαλίζει παρουσία σε League Phase! Η Ριέκα ο επόμενος αντίπαλος.

Το γκολ -ποίημα του Μαντί Καμαρά χάρισε στον ΠΑΟΚ τη νίκη (0-1) επί της Βόλφσμπεργκερ και την πρόκριση στα play off του Europa League.

Στο Κλάγκενφουρτ «έσπασαν καρδιές» και στο σουτ του Ζούλτσνερ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων οι ΠΑΟΚτσήδες έκλεισαν τα μάτια. Η μπάλα κατέληξε άουτ, ο Γκρίνφιλντ σφύριξε και ο «Δικέφαλος» έφευγε με την πρόκριση από την Αυστρία.

Ετσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Σε συνθήκες που θύμιζαν Ελλάδα και με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 35°C, ο ΠΑΟΚ μπήκε στο «Wörthersee Stadion» με στόχο να διεκδικήσει την πρόκριση στα play off του Europa League απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ.

Οι γηπεδούχοι, αντί για τη φυσική τους έδρα 50 χλμ. βορειότερα, επέλεξαν το «Wörthersee Stadion» των 30.000 θέσεων, με περίπου 700 φίλους του Δικεφάλου να ταξιδεύουν μέχρι το Κλάγκενφουρτ για να στηρίξουν την ομάδα.

Η απουσία του Τάισον ανάγκασε τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αλλάξει πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, με την παρουσία του Λούκα Ιβανούσετς στο αρχικό σχήμα και τη μετατόπιση του Γιάννη Κωνσταντέλια στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Η δεύτερη παρέμβαση του Ρουμάνου προπονητή είχε να κάνει με τη χρησιμοποίηση του Μάγκομεντ Οζντόεφ, αντί του Μαντί Καμαρά, στον άξονα δίπλα στον Σουαλιό Μεϊτέ.

Ο «Δικέφαλος» ξεκίνησε το ματς με τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, τετράδα άμυνας τους Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα, δίδυμο Οζντόεφ–Μεϊτέ στον άξονα και τους Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς και Κωνσταντέλια πίσω από τον προωθημένο Τσάλοφ.

Για τη Βόλφσμπεργκερ ο Κιούμπαουερ επέλεξε την ίδια ενδεκάδα με το ματς της Τούμπας. Ο Πόλστερ ήταν στην εστία, με τους Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ και Βίμμερ στην τριάδα των στόπερ. Ο Μάτιτς ανέλαβε όλη τη δεξιά πλευρά κι ο Ρέννερ την αριστερή. Δίδυμο στον άξονα Σεπφ - Πίσινγκερ, με τον Αγκιέμανγκ σε επιτελικό ρόλο. Μπάλο και Αβντιγάι θα είναι το δίδυμο στην επίθεση

Όλα μηδέν στα πρώτα 45 λεπτά

Ο ΠΑΟΚ άρχισε το ματς αντιδρώντας καλά στο repress και όταν η μπάλα περνούσε στα πόδια των Αυστριακών. Ο «Δικέφαλος» ήταν η ομάδα που είχε τον έλεγχο και πολύ περισσότερο την μπάλα στην κατοχή της. Την ίδια ώρα η Βόλφσμπεργκερ ήταν αυτή που είχε τις τελικές. Ευτυχώς και πάλι οι Αυστριακοί δεν ήταν τόσο καλοί στην τελική προσπάθεια τους, σ’ ένα ματς που στο πρώτο μισάωρο του δεν είχε καμία μεγάλη φάση.

Σωτήρας πάλι ο Παβλένκα

Η μεγάλη στιγμή για τη Βόλφσμπεργκερ ήρθε στο 35ο λεπτό από φάση που ξεκίνησε από κόρνερ του ΠΑΟΚ. Οι Αυστριακοί κέρδισαν τη δεύτερη μπάλα και ο Μπαλό ξεχύθηκε στην κόντρα, βρέθηκε μόνος απέναντι στον Παβλένκα, με τον Τσέχο γκολκίπερ να απλώνει τα χέρια του και να απομακρύνει την μπάλα.

Ήταν ένα δεκάλεπτο απόλυτης κυριαρχίας των γηπεδούχων, που απείλησαν και με την κεφαλιά του Βίμερ, αλλά έμειναν στο μηδέν μέχρι το τέλος των πρώτων 45 λεπτών.

Η πρώτη τελική του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ συμπλήρωσε τρία ημίχρονα δίχως τελική απέναντι στη Βόλφσμπεργκερ, αλλά μπήκε καλύτερα στο δεύτερο μισό, αύξησε την πίεση του και έψαχνε την στιγμή του.

Μία απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μιχαηλίδη στο 56’ ήταν η πρώτη τελική του «Δικεφάλου» στο παιχνίδι και τέσσερα λεπτά αργότερα του Ελληνα κεντρικού αμυντικού έξω από τη μεγάλη περιοχή η καλύτερη στιγμή των «ασπρόμαυρων» στο ματς.

Ο τρομερός Παβλένκα ήταν ξανά εκεί!

Η είσοδος του Πέλκα, αντί του Ιβανούσετς, έφερε τον Κωνσταντέλια στον άξονα και από τα πόδια του 22χρονου μεσοεπιθετικού ξεκίνησε η φάση με την επικίνδυνη κεφαλιά του Τσάλοφ στο 70ο λεπτό, με τον Παβλένκα να λέει και πάλι «όχι» στο επικίνδυνο σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή του Ζούκιτς.

Ο ΠΑΟΚ απάντησε με το σουτ του Ζίβκοβιτς έξω από τη μεγάλη περιοχή και το 90λεπτο ολοκληρώθηκε δίχως γκολ με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στην παράταση.

Το έξτρα τριαντάλεπτο ξεκίνησε με μεγάλη ευκαιρία του Κωνσταντέλια, το σουτ του οποίου κόντραρε πήρε πορεία προς τα δίχτυα, αλλά ο Πόλστερ ήταν εκεί και απομάκρυνε σε κόρνερ. Στο 98’ ήταν η σειρά του Πέλκα να απειλήσει με απευθείας εκτέλεση φάουλ, το πρώτο τέταρτο της παράτασης έληξε δίχως γκολ (0-0) και μπήκε στην τελική ευθεία πριν τη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι.

Τι έβαλες ρε Μαντί!

Στο 108’ ο Ζίβκοβιτς δεν μπόρεσε να βρει εστία στην καλή ενέργεια του, τον μιμήθηκε ο Ζούκιτς δύο λεπτά αργότερα, για να έρθει ο Μαντί Καμαρά να λυτρώσει τον ΠΑΟΚ και να τον βάλει μπροστά στο σκορ στο 115ο λεπτό με μια… φωτοβολίδα έξω από τη μεγάλη περιοχή!

Ο μικρός, ο Δημήτρης Χατσίδης, που είχε περάσει αντί του Κωνσταντέλια, έκλεψε την μπάλα, την έστρωσε στον Καμαρά και αυτός την «κάρφωσε» στα δίχτυα του Πόλστερ για το 0-1!

MVP: Τι γκολάρα έβαλε ο Μαντί Καμαρά! Κι όμως, δεν είναι μόνο το γκολ του Αφρικανού μέσου, είναι όλη η παρουσία του από την στιγμή που πέρασε στο ματς.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Γίρι Παβλένακ σε δύο ματς κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ. Ο Μιχαηλίδης έκανε μεγάλο ματς, το ίδιο και οι Μεϊτέ, Κωνσταντέλιας.

Ο ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Ντιαμπατέ ήταν σε μεγάλο διάστημα ο αδύναμος κρίκος, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν το εκμεταλλεύτηκε.

Η ΓΚΑΦΑ: Δεν το λες γκάφα. Περισσότερο ανικανότητα του Ζούλτσνερ στην τελευταία φάση του αγώνα.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Ισραηλινός Ορέλ Γκρίνφιλντ – γνωστός από το Άρης – ΠΑΟΚ (1-2) του 2024- δεν έκανε το μεγάλο λάθος.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο ΠΑΟΚ μέσα από δύο πολύ μέτρια παιχνίδια, αν και ανέβασε την απόδοσή του μετά το 60’, πήρε την πρόκριση, έφτιαξε τη χρονιά του δίχως να μπει σε περιπέτειες.

Βόλφσμπεργκερ (Ντίτμαρ Κιουμπάουερ): Πόλστερ, Μπαουμγκάρτνερ, Ντιαμπατέ, Βίμμερ, Μάτιτς (86’ Βόλμουθ), Ρέννερ, Σεπφ (100’ Νουάλου), Πίσινγκερ (107’ Σούλτσνερ), Αγκιέμανγκ (63’ Γκατερμάγιερ), Μπαλό (63’ Ατανγκά), Αβντιγάι (63’ Ζούκιτς)

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (118’ Τέιλορ), Οζντόεφ (76’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69’ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (109’ Χατσίδης), Τσάλοφ (91’ Μύθου)