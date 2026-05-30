Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του τελικού του Champions League, αλλά και των playoffs της Basket League.

Σάββατο σήμερα (30/05) και η αθλητική δράση της ημέρας περιστρέφεται γύρω από το Champions League. Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν θα τεθούν αντιμετώπες στη Βουδαπέστη με φόντο τον μεγάλο τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 19:00, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από MEGA και Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονική για να αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα των playoffs (14:50, ΕΡΤ2), ενώ στις 17:15 (ΕΡΤ2) η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό.

Τέλος στο τένις, η Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με την Μάγια Τσβαλίνσκα στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του Roland Garros (12:00, Eurosport).