Η Κηφισιά έβαλε στο τραπέζι πρόταση ώστε η Super League να διεξάγεται από τη σεζόν 2027-28 με 16 ομάδες, χωρίς όμως να καταργηθεί το format Play Off και Play Out.

Αναμενόμενα, η πρόταση για άμεση αναδιάρθρωση της Super League και αύξηση των ομάδων σε 16 από την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο έπεσε στο κενό, στο πρόσφατο Δ.Σ. της Λίγκας. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως στο μέλλον αποκλείεται να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων της κορυφαίας κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ακόμα και ομάδες που ήταν αρνητικές στο να αλλάξει η κατάσταση, ενώ έχει κριθεί αγωνιστικά η σεζόν με βάση τα δεδομένα που είχαν οριστεί από την αρχή της σεζόν, είναι πρόθυμες στο να ανέβει ο αριθμός των ομάδων. Φυσικά, μέσω ενός format που θα είναι ξεκάθαρο από την αρχή της χρονιάς και δεν θα προκύψει στην πορεία.

Σε αυτό το πλαίσιο από πλευράς Κηφισιάς στο τελευταίο Δ.Σ. είχε αναφερθεί μια πρόταση ώστε οι ομάδες της Super League να γίνουν 16 από τη σεζον 2027-28 και παράλληλα να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό format των Play Offs και Play Outs, το οποίο άλλωστε είναι και το βασικό ζητούμενο των τηλεοπτικών παρόχων.

Καταρχάς για να αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων θα πρέπει από το επόμενο πρωτάθλημα να υποβιβαστεί μόνο ο ουραγός και να ανέβουν τρεις ομάδες από τη Super League 2. Αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό για την... ταλαιπωρημένη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς θα δώσει κίνητρο σε περισσότερες ομάδες να μπουν στο «κόλπο» της ανόδου.

Από εκεί και πέρα, με βάση την πρόταση, στη Super League 2027-28 το σύστημα διεξαγωγής θα είναι:

Κανονική διάρκεια με 16 ομάδες

«Ανέγγιχτα» τα Play Off 1-4 για την ανάδειξη του πρωταθλητή, με κάθε ομάδα να δίνει έξι παιχνίδια

Τα Play Off για το ευρωπαϊκό εισιτήριο της 5ης θέσης θα είναι μεταξύ των θέσεων 5-9 και κάθε ομάδα θα δίνει 8 παιχνίδια, ενώ η βαθμολογία θα διαιρείται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας του μίνι πρωταθλήματος

Η παραμονή θα κρίνεται στα Play Out 10-16, όπου κάθε ομάδα θα δώσει έξι μονά παιχνίδια με τους αντιπάλους της, τρία εντός και ισάριθμα εκτός, τα οποία θα προκύψουν από κλήρωση, ενώ, όπως και στο 1-4, η βαθμολογία της regular season δεν θα αλλάξει. Από αυτές τις ομάδες θα υποβιβάζονται άμεσα οι δύο τελευταίες, ενώ η 14η ομάδα θα δίνει διπλά μπαράζ με την 3η της Super League 2, ώστε να κρατηθεί σε υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και η δεύτερη τη τάξει κατηγορία, μαζί, φυσικά, με την Super League

Με άλλα λόγια αυτό το format μπορεί να προσθέσει τέσσερα έξτρα παιχνίδια στις ομάδες του Big 4, όμως στόχος του είναι να δώσει περισσότερα ανταγωνιστικά ματς και στις δυο κατηγορίες του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Θυμίζουμε πως την πρόταση της άμεσης αναδιάρθρωσης είχαν στηρίξει ο ΠΑΟΚ, ο Παναιτωλικός, ο Αστέρας AKTOR και ο Λεβαδειακός. Η πρόταση αναμένεται να τεθεί προς συζήτηση σε προσεχές Δ.Σ. της Λίγκας.