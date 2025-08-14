Ο Αφρικανός χαφ θύμισε σε όλους το τι καλά σουτ έχει και στο 115' έκανε το 0-1 στο ΠΑΟΚ - Βόλσφμπεργκερ δίνοντας τη λύτρωση και την πρόκριση!

Ο ΠΑΟΚ ακροβατούσε σε ένα σχοινί αλλά ο Μαντί Καμαρά ήταν εκεί! Ο Αφρικανός μέσος βρήκε χώρο και με ένα άπιαστο σουτ στο 115ο λεπτό έγραψε το 0-1 στο Βόλσφμπεργκερ - ΠΑΟΚ και δίνοντας έτσι την πρόκριση στον Δικέφαλο του Βορρά.