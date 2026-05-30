ΠΑΟΚ: Ο Σαββίδης στηρίζει τις νταμπλούχες Ελλάδας

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης στηρίζει έμπρακτα τις νταμπλούχες Ελλάδας σε ποδόσφαιρο και χάντμπολ.

Ως μια μικρή επιβράβευση για την προσπάθεια τους και την κατάκτηση των νταμπλ, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδης, θα φιλοξενήσει τις ομάδες χάντμπολ και ποδοσφαίρου γυναικών στο Porto Carras.

Ο ισχυρός άνδρας του δικεφάλου του βορρά θα παραχωρήσει στα «πρωταθληματικά» κορίτσια τις ξενοδοχειακές του εγκαταστάσεις στη Χαλκδική γύρω στα μέσα του Ιουνίου.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι πρόκειται για τμήματα που ούτως ή άλλως στηρίζονται από τον Σαββιδη, ο οποίος στηρίζει έμπρακτα όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Φυσικά, για την όμορφη αυτή κίνηση από μεριάς του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ έχει ενημερωθεί και η διοίκηση του Ερασιτέχνη.