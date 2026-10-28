Γρηγορίου: «Δεν μας άξιζε η ήττα»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου ήταν πικραμένος μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό. Ο τεχνικός του Άρη δήλωσε ικανοποιημένος από την εικόνα, αλλά όχι φυσικά από το αποτέλεσμα και υποστήριξε ότι η ομάδα του δεν άξιζε την ήττα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γρηγορίου:

«Ήρθαμε ν' αντιμετωπίσουμε τον Παναθηναϊκό θέλοντας τους τρεις βαθμούς. Κάναμε αρκετές ευκαιρίες και είχαμε πολλές προϋποθέσεις. Δεν μας αξίζει η ήττα, που ήρθε με σκληρό τρόπο στο 89' μετά την προσπάθεια που κάναμε. Συγχαρητήρια στα παιδιά, διότι έκαναν μία αξιόλογη εμφάνιση, απέναντι σε έναν αντίπαλο με την ποιότητα που έχει αυτή τη σεζόν.

Πρέπει να πάρουμε τον τελευταίο αγώνα για να περάσουμε στην επόμενη φάση του Κυπέλλου. Χάσαμε το ματς, αλλά η εικόνα μας δεν έχει σχέση με το αποτέλεσμα. Παίξαμε εκτός έδρας το ποδόσφαιρο που θέλουμε. Πιστοποιεί η εμφάνιση όχι ότι είμαστε σε καλό μομέντουμ, αλλά ότι έτσι θα συνεχίσουμε είτε εντός είτε εκτός έδρας».