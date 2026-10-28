Νίστρουπ: «Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να αλλάξω τερματοφύλακα, ικανοποιημένος με Κοντούρη, Ραστόντερ και Κάτρη»

Τα λόγια του Τζέικομπ Νίστρουπ στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε έπειτα από τη νίκη επί του Άρη με 2-1.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της νίκης επί του Άρη με 2-1 στο ΟΑΚΑ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, το οποίο τον κράτησε στην κορυφή μαζί με τον Ολυμπιακό ούσες οι μόνες ομάδες, που έκαναν το 3/3 μέχρι στιγμής.

Ο Δανός τεχνικός

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Τζέικομπ Νίστρουπ

Για την 11άδα που επέλεξε και κατά πόσο έμεινε ευχαριστημένος:

«Είμαι ικανοποιημένος για τη νίκη απέναντι σε μία ομάδα που είναι σε καλή κατάσταση όπως εμείς. Αποδείχτηκε ότι πρέπει να δουλέψουμε σκληρά για να πάρουμε τη νίκη. Ξεκινήσαμε καλύτερα το ματς, μετά ο Άρης ισορρόπησε και ισοφάρισε, ωστόσο εμείς τελειώσαμε το ματς δυνατά και πήραμε τη νίκη.

Είμαι ικανοποιημένος για τους παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ. Τον Κάτρη τον Κοντούρη και τον Ραστόντερ. Περιμένουν υπομονετικά να πάρουν χρόνο συμμετοχής και έπαιξαν σε υψηλό επίπεδο».

Για το γεγονός ότι δεν έχει αλλάξει ποτέ τον Πένια:

«Ο βασικός λόγος είναι ότι υπάρχει διαφορά στην επιβάρυνση του τερματοφύλακα σε σχέση με τους υπόλοιπους παίκτες. Δεν αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω αλλαγή σε αυτή τη θέση, παρότι και οι άλλοι τερματοφύλακες που έχω είναι πολύ καλοί. Επίσης, σήμερα για παράδειγμα έβαλα λιγότερους τερματοφύλακες στην αποστολή για να μπορέσουμε να μεγαλώσουμε το ροτέισιον στις άλλες θέσεις που το χρειάζονται περισσότερο. Ξέρω ότι ο Πένια μπορεί να παίξει Τετάρτη-Κυριακή συνεχόμενους αγώνες σε υψηλό επίπεδο».

Για τον Κοντούρη και το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε δεξιά και όχι στη φυσική του θέση:

«Τα πήγε καλά. Δεν είναι η θέση του αλλά τα πήγε καλά. Έχουμε κάνει πολλές αλλαγές στη δεξιά πλευρά στα 19 παιχνίδια που είμαι προπονητής. Ξέρω ότι η θέση του είναι στον άξονα αλλά είμαι χαρούμενος που τον είδα να έχει αυτή την απόδοση».

Για τις νίκες που έχει πετύχει από την αρχή της σεζόν και αν το περίμενε:

«Ναι, το πίστευα. Στις πρώτες συνεντεύξεις είχα πει ότι θα κοιτάξουμε να κερδίσουμε και όχι να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Θέλαμε να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε αρχικά. Σε κλαμπ όπως είναι ο Παναθηναϊκός δεν μπορείς να κάνεις συμβιβασμούς. Παιχνίδι με το παιχνίδι έχουμε δείξει πως έχουμε μεγαλώσει ως ομάδα. Η εμφάνισή μας σήμερα είναι μία τέτοια απόδειξη. Βέβαια, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, ακόμα περισσότερο αλλά σήμερα, η νίκη αυτή είναι ένα καλό σημάδι».