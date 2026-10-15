Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Gazz Floor και οι «μάχες» των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
Πέμπτη σήμερα (14/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο δράση, με το ποδόσφαιρο να κυριαρχεί στο πρόγραμμα.
Βέβαια, η αρχή γίνεται με... μπάσκετ, στο YouTube του Gazzetta (11:00), με το Gazz Floor by Novibet. Ακολουθούν στις 13:30 (YouTube Gazzetta) οι Galacticos by Elabet, με πολλή κουβέντα για τα επικείμενα ματς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και στις 15:45 έρχεται το QnA, ενώ στις 18:30 το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Gazzetta Magazino.
Η δράση ξεκινάει στις 19:45 με την Σάλτσμπουργκ να υποδέχεται την Μίλαν (Magenta Sports 9) και την ίδια ώρα η Λιόν την Κρίσταλ Πάλας (Magenta Sports 8), η Τσέλιε την Ομόνοια (Magenta Sports 7), η Λεχ Πόζναν την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Magenta Sports 6) και φυσικά ο Παναθηναϊκός την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Magenta Sports 3), ενώ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα των «Πρασίνων» συντονιστείτε και παλι στο Gazzetta και το Gazzetta Magazino Post Game.
Αργότερα στις 22:00, ο ΟΦΗ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Ρεν (Magenta Sports 5) και ο Ολυμπιακός με την Μαρσέιγ (Magenta Sports 4/ ANT1). Την ίδια ώρα η Αταλάντα θα φιλοξενήσει την Πάφο (Magenta Sports 9), η Χόφενχαϊμ την Μπεσίκτας (Magenta Sports 8), η Θέλτα τη Γιουβέντους (Magenta Sports 7), η Μπενφίκα την Σέλτικ (Magenta Sports 6) και η Μπράιτον την Ζάλγκιρις Κάουνας (Magenta Sports 3).
Αναφορικά με το μπάσκετ, η Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθεί με την Παρτίζαν (20:45, Nova Sports 4), η Βαλένθια με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30 Nova Sports Start), η Αρμάνι Μιλάνο με την Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports 5) και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Βιλερμπάν (22:00, Nova Sports Prime).
Τέλος δράση έχουμε και στο τένις, με την Μαρία Σάκκαρη να διασταυρώνει τα ξίφη τη με την Μία Ποχάνκοβα για τη φάση των «16» του ATP της Σανγκάη (09:00, Nova Sports 6).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μία Ποχάνκοβα - Μαρία Σάκκαρη (09:00, Nova Sports 6)
- Gazz Floor by Novibet (11:00, YouTube Gazzetta)
- Galacticos by Elabet (13:30, YouTube Gazzetta)
- QnA Gazzetta (15:45, YouTube Gazzetta)
- Magazino Gazzetta (18:30, Gazzetta)
- Σάλτσμπουργκ - Μίλαν (19:45, Magenta Sports 9)
- Λιόν - Κρίσταλ Πάλας (19:45, Magenta Sports 8)
- Τσέλιε - Ομόνοια (19:45, Magenta Sports 7)
- Λεχ Πόζναν - Μπάγερ Λεβερκούζεν (19:45, Magenta Sports 6)
- Παναθηναϊκός - Μπόρατς Μπάνια Λούκα (19:45, Magenta Sports 3)
- Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν (20:45, Nova Sports 4)
- Βαλένθια - Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30, Nova Sports Start)
- Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports 5)
- Gazzetta Magazino Post Game (21:45, Gazzetta)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν (22:00, Nova Sports Prime)
- Μαρσέιγ - Ολυμπιακός (22:00, Magenta Sports 4, ΑΝΤ1)
- Ρεν - Οφη (22:00, Magenta Sports 5)
- Αταλάντα - Πάφος (22:00, Magenta Sports 9)
- Χόφενχαϊμ - Μπεσίκτας (22:00, Magenta Sports 8)
- Θέλτα - Γιουβέντους (22:00, Magenta Sports 7)
- Μπενφίκα - Σέλτικ (22:00, Magenta Sports 6)
- Μπράιτον - Ζάλγκιρις Κάουνας (22:00, Magenta Sports 3)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.