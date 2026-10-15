Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης των εκπομπών του Gazzetta, αλλά και των σημαντικότερων αναμετρήσεων της ημέρας.

Πέμπτη σήμερα (14/10) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι γεμάτο δράση, με το ποδόσφαιρο να κυριαρχεί στο πρόγραμμα.

Βέβαια, η αρχή γίνεται με... μπάσκετ, στο YouTube του Gazzetta (11:00), με το Gazz Floor by Novibet. Ακολουθούν στις 13:30 (YouTube Gazzetta) οι Galacticos by Elabet, με πολλή κουβέντα για τα επικείμενα ματς των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη και στις 15:45 έρχεται το QnA, ενώ στις 18:30 το πρόγραμμα συνεχίζεται με το Gazzetta Magazino.

Η δράση ξεκινάει στις 19:45 με την Σάλτσμπουργκ να υποδέχεται την Μίλαν (Magenta Sports 9) και την ίδια ώρα η Λιόν την Κρίσταλ Πάλας (Magenta Sports 8), η Τσέλιε την Ομόνοια (Magenta Sports 7), η Λεχ Πόζναν την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Magenta Sports 6) και φυσικά ο Παναθηναϊκός την Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Magenta Sports 3), ενώ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα των «Πρασίνων» συντονιστείτε και παλι στο Gazzetta και το Gazzetta Magazino Post Game.

Αργότερα στις 22:00, ο ΟΦΗ θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Ρεν (Magenta Sports 5) και ο Ολυμπιακός με την Μαρσέιγ (Magenta Sports 4/ ANT1). Την ίδια ώρα η Αταλάντα θα φιλοξενήσει την Πάφο (Magenta Sports 9), η Χόφενχαϊμ την Μπεσίκτας (Magenta Sports 8), η Θέλτα τη Γιουβέντους (Magenta Sports 7), η Μπενφίκα την Σέλτικ (Magenta Sports 6) και η Μπράιτον την Ζάλγκιρις Κάουνας (Magenta Sports 3).

Αναφορικά με το μπάσκετ, η Φενέρμπαχτσε θα αναμετρηθεί με την Παρτίζαν (20:45, Nova Sports 4), η Βαλένθια με την Μακάμπι Τελ Αβίβ (21:30 Nova Sports Start), η Αρμάνι Μιλάνο με την Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports 5) και η Ρεάλ Μαδρίτης με την Βιλερμπάν (22:00, Nova Sports Prime).

Τέλος δράση έχουμε και στο τένις, με την Μαρία Σάκκαρη να διασταυρώνει τα ξίφη τη με την Μία Ποχάνκοβα για τη φάση των «16» του ATP της Σανγκάη (09:00, Nova Sports 6).

Οι μεταδόσεις της ημέρας