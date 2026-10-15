Η Equipe αποκαλύπτει πώς η γνωριμία του Ζοζέ Ανιγκό με τον Βαγγέλη Μαρινάκη άλλαξε τη ζωή του, δημιουργώντας δεσμούς εμπιστοσύνης.

H Équipe φιλοξένησε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφιέρωμα στη σχέση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Ζοζέ Ανιγκό, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της συνεργασίας τους και αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο ο ισχυρός άνδρας του Ολυμπιακού λειτουργεί εντός και εκτός ποδοσφαίρου.

«Η ζωή του πρώην ισχυρού άνδρα της Μαρσέιγ, Ζοζέ Ανιγκό, πήρε εντελώς διαφορετική τροπή όταν συνάντησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον ισχυρό άνδρα του Ολυμπιακού. Μια γνωριμία που εξελίχθηκε σε σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης, με επίκεντρο τον Πειραιά, και αποδείχθηκε καθοριστική για τη συνέχεια της διαδρομής του.

Ας ξεκαθαρίσουμε εξαρχής ένα πράγμα: ο Ζοζέ Ανιγκό δεν θα βρίσκεται αυτή την Πέμπτη στο «Βελοντρόμ», για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Όσο για τις εξελίξεις στη Μαρσέιγ, προτιμά να κρατά τις απόψεις του για τον εαυτό του. Ακόμη και μετά την αποχώρηση του Μεχντί Μπενατιά, με τον οποίο οι σχέσεις του μόνο καλές δεν ήταν.

Στα 65 του χρόνια, ο Ανιγκό έχει πλέον διάθεση να μιλήσει για τον άνθρωπο που σημάδεψε το τελευταίο κεφάλαιο της επαγγελματικής του διαδρομής: τον Βαγγέλη Μαρινάκη.

''Τον Δεκέμβριο του 2018, έπειτα από έξι μήνες στον πάγκο του Πανιωνίου, αποφάσισα να αποχωρήσω, καθώς υπήρχαν σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές'', θυμάται. ''Ο Φρανσουά Μοντεστό, που τότε ήταν αθλητικός διευθυντής του Ολυμπιακού και τον γνώριζα ήδη από την παρουσία μου στην Ελλάδα, μου άνοιξε την πόρτα του συλλόγου και με σύστησε στον Μαρινάκη».

Ο Μοντεστό θυμάται πως η χημεία ανάμεσα στους δύο άνδρες ήταν άμεση. Η πρώτη τους συνάντηση πραγματοποιήθηκε «στο μεγάλο γραφείο του Μαρινάκη στον Πειραιά, σε ένα κτίριο από το οποίο διευθύνει το σύνολο των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, από τη ναυτιλία μέχρι τα τηλεοπτικά κανάλια και τις εφημερίδες του».

''Γνώρισα έναν πρόεδρο παλιάς κοπής. Έναν άνθρωπο που κρατά τον λόγο του. Είναι πραγματικά εξαιρετικός άνθρωπος και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Βάζει τα χρήματά του στον σύλλογο, όπως κάνει και ο ΜακΚορτ στη Μαρσέιγ. Υπάρχει, όμως, μια ουσιαστική διαφορά: ο ΜακΚορτ έχει επιλέξει να κρατά αποστάσεις, αναθέτοντας αρμοδιότητες σε διοικητικά στελέχη. Ο Μαρινάκης, αντίθετα, συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητα της ομάδας. Τα πάντα περνούν από τα χέρια του''.

Προερχόμενος από οικογένεια εφοπλιστών, ο 59χρονος Βαγγέλης Μαρινάκης, μια προσωπικότητα που έχει βρεθεί κατά καιρούς στο επίκεντρο αντιπαραθέσεων, διαθέτει περιουσία που, σύμφωνα με το Forbes, ξεπερνά τα έξι δισεκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα με τον Ολυμπιακό, έχει υπό τον έλεγχό του τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Αγγλία και τη Ρίο Άβε στην Πορτογαλία.

''Προσπαθεί να παρακολουθεί όσο το δυνατόν περισσότερους αγώνες των ομάδων του'', εξηγεί ο Γάλλος. ''Τα Σαββατοκύριακα, χάρη στο ιδιωτικό του αεροσκάφος, μπορεί να βρεθεί πρώτα σε έναν αγώνα της Νότιγχαμ και στη συνέχεια σε έναν του Ολυμπιακού ή το αντίστροφο. Η καρδιά του, όμως, παραμένει στον Πειραιά. Είναι παθιασμένος με τον Ολυμπιακό και οι οπαδοί τον σέβονται γι' αυτό''.

Από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού στην άνοδο της Νότιγχαμ

Η πρώτη αποστολή του Ανιγκό στον Ολυμπιακό ήταν εκείνη του σκάουτερ, υπό την καθοδήγηση του Μοντεστό. Αξιοποιώντας το εκτεταμένο δίκτυο γνωριμιών του, συνέβαλε στην απόκτηση ποδοσφαιριστών με σημαντική διαδρομή στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Ανάμεσά τους ο Ματιέ Βαλμπουενά, το παιδί που είχε γνωρίσει στη Λιμπούρν Σεν-Σερέν και εξελίχθηκε σε εμβληματική μορφή της Μαρσέιγ, ο Γιαν Εμβιλά, ένας ποδοσφαιριστής με αδιαμφισβήτητο ταλέντο αλλά και αρκετές εξωαγωνιστικές περιπέτειες, καθώς και ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί, τον οποίο ο Ανιγκό είχε επιχειρήσει να αποκτήσει για τη Μαρσέιγ ήδη από το 2011, έπειτα από δύο εξαιρετικές σεζόν με την Καέν.

Η συνέχεια, ωστόσο, θα τον οδηγούσε σε ακόμη πιο απαιτητικά μονοπάτια.

Παρά τα περιορισμένα αγγλικά του, ο Ανιγκό άρχισε να περνά μεγάλα χρονικά διαστήματα στην κεντρική Αγγλία, με στόχο την ενίσχυση της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία τότε αγωνιζόταν στην Championship. ''Είχα νοικιάσει ένα διαμέρισμα με τρία υπνοδωμάτια και μέναμε όλοι μαζί'', θυμάται χαμογελώντας ο Μοντεστό.

Ποια ήταν η μεγαλύτερη μεταγραφική τους επιτυχία; ''Ο Μπρις Σαμπά'', απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη ο Ανιγκό. ''Στη Νότιγχαμ βρήκε το ιδανικό περιβάλλον για να αναδείξει τις δυνατότητές του. Η συμβολή του στην ιστορική επιστροφή του συλλόγου στην Premier League ήταν τεράστια''.

Η επιστροφή στον Ολυμπιακό και η ιστορική ευρωπαϊκή χρονιά

Ακολούθησε η επιστροφή στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με επίκεντρο τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Ο Ανιγκό, πάντως, παρέμενε πάντοτε διαθέσιμος όταν ο φίλος του, Βαγγέλης Μαρινάκης, χρειαζόταν τη βοήθειά του. Άλλωστε, ο ιδιοκτήτης των «Ερυθρολεύκων» δεν δίσταζε να προχωρήσει σε αλλαγές στην τεχνική ηγεσία όταν το έκρινε απαραίτητο. Τον Απρίλιο του 2023, ο Ανιγκό διαδέχθηκε τον Μίτσελ, έναν ακόμη προπονητή με παρελθόν στη Μαρσέιγ, και ανέλαβε την καθοδήγηση του Ολυμπιακού για οκτώ αγώνες.

''Με μια τελευταία νίκη στην έδρα του ΠΑΟΚ, στη Θεσσαλονίκη, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας στα προκριματικά του Europa League», θυμάται. «Η συνέχεια ήταν υπέροχη. Και τη γνωρίζετε όλοι''.

Την άνοιξη του 2024, ο Ολυμπιακός, έχοντας συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στο Conference League, έγραψε ιστορία κατακτώντας το τρόπαιο απέναντι στη Φιορεντίνα, την οποία νίκησε με 1-0 στην παράταση.

Για τον Μαρινάκη, όμως, οι λόγοι για να πανηγυρίζει ήταν διπλοί. ''Με τα παιδιά της ακαδημίας, σε μια ομάδα που αποτελούνταν κατά 80%-90% από νεαρούς ποδοσφαιριστές της Αθήνας, κατακτήσαμε την ίδια περίοδο και το Youth League'', λέει με υπερηφάνεια ο Ανιγκό.

''Ο ιδιοκτήτης ήταν εξίσου ευτυχισμένος με αυτή την επιτυχία όσο και με εκείνη της πρώτης ομάδας. Ήρθε στον προημιτελικό, στον ημιτελικό και στον τελικό. Μιλούσε στα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια, προσπαθούσε να τα εμπνεύσει. Ήταν μια πραγματικά εξαιρετική χρονιά''.

Κωστούλας: Από την κορυφή της Ευρώπης στη μεταγραφή-ρεκόρ

Η κατάκτηση του Youth League δεν αποτέλεσε απλώς μια ιστορική επιτυχία. Σηματοδότησε και μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών του.

Ο Ανιγκό και ο Μοντεστό είχαν φροντίσει να ενισχύσουν τη δομή των ακαδημιών με εξειδικευμένα στελέχη. Ανάμεσά τους ο Τομά Μπενεντέ, πρώην αναλυτής της πρώτης ομάδας της Μαρσέιγ από το 2012 έως το 2019, ενώ στις αρχές του 2022 είχε αναλάβει ειδική αποστολή και ο Νταβίντ Μπουλανζέ, επίσης ειδικός στον συγκεκριμένο τομέα.

Σταδιακά, διαμόρφωσαν ένα πιο οργανωμένο μοντέλο ανάπτυξης, με τις ακαδημίες να λειτουργούν σε άμεση σύνδεση με την πρώτη ομάδα, στις εγκαταστάσεις του Ρέντη.

Δημιουργήθηκαν ουσιαστικές γέφυρες ανάμεσα στα τμήματα υποδομής και τους επαγγελματίες, ενώ η δυνατότητα συμμετοχής της δεύτερης ομάδας στη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου προσέφερε ένα ακόμη σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη των νεαρών παικτών.

Ο Ολυμπιακός άρχισε πλέον να αποκομίζει και χειροπιαστά οφέλη από την επένδυσή του στα δικά του ταλέντα.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Χαράλαμπος Κωστούλας, ο «Μπάμπης» όπως τον αποκαλούν, πήρε μεταγραφή στην Μπράιτον έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που αποτέλεσε ρεκόρ πώλησης για το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο νεαρός επιθετικός είχε διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εντυπωσιακή πορεία του Ολυμπιακού μέχρι την κατάκτηση του Youth League το 2024.

Το ίδιο καλοκαίρι, ο συμπαίκτης του στη μεσαία γραμμή, Χρήστος Μουζακίτης, παραχωρήθηκε στη Χαλ Σίτι έναντι 20 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Πίσω από αυτή την πρόοδο βρίσκεται, σύμφωνα με τον Ανιγκό, η σταθερή βούληση του Μαρινάκη να επενδύει στην ανάπτυξη των νέων ποδοσφαιριστών, χωρίς να θέτει οικονομικούς περιορισμούς όταν πρόκειται για τις ανάγκες των ακαδημιών.

''Οι ελληνικοί σύλλογοι έχουν πλέον θέσει την ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών σε προτεραιότητα και η εθνική ομάδα αρχίζει ήδη να απολαμβάνει τους καρπούς αυτής της προσπάθειας'', υπογραμμίζει.

Και προσθέτει με εμφανή ενθουσιασμό: ''Είναι πραγματική χαρά να δουλεύεις με αυτά τα παιδιά. Φανταστείτε ότι εδώ, από την ηλικία των 11 ετών, μιλούν ήδη αγγλικά''.

Έπειτα από ένα διάστημα αποχής, ο πολύπειρος Γάλλος επέστρεψε στα καθήκοντά του στα μέσα Σεπτεμβρίου, αναλαμβάνοντας εκ νέου ρόλο στο δίκτυο εντοπισμού ταλέντων του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η νέα του αποστολή επικεντρώνεται στην αφρικανική αγορά και ιδιαίτερα στο Μαρόκο, όπου άλλωστε ζει η οικογένειά του εδώ και περίπου δώδεκα χρόνια.

Μια νέα σελίδα σε μια διαδρομή που άλλαξε οριστικά από εκείνη την πρώτη συνάντηση στον Πειραιά. Μια επαγγελματική συνεργασία που εξελίχθηκε σε βαθιά προσωπική σχέση, με κοινό παρονομαστή την εμπιστοσύνη, το ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό.