Ολυμπιακός: «Υποκινούμενη δίωξη από τον Παναθηναϊκό και τον Αλαφούζο»

Οργισμένη αντίδραση του Ολυμπιακού για την κλήση της ΠΑΕ, αλλά και του τεχνικού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ.

Στον Ολυμπιακό επικρατεί οργή για την κλήση σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ για τα πανό στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Οι Πειραιώτες σχολιάζοντας το γεγονός, τόνιζαν ότι δεν προκλήθηκε βία με το πανό κι άφησαν αιχμές για το Υπουργείο Αθλητισμού, που ανακοίνωσε την κλήση ανήμερα ευρωπαϊκού αγώνα. Στάθηκαν, ωστόσο και στην κλήση του τεχνικού Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, που είχε αναρτήσει το πανό με τον Άντζα και τον Κυργιάκο στον λογαριασμό του στο instagram κι ανέφεραν ότι πρόκειται για υποκινούμενη δίωξη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και τον μεγαλομέτοχό της Γιάννη Αλαφούζο.

«Η απαράδεκτη κλήση του προπονητή μας σε απολογία απο τη ΔΕΑΒ (δηλαδή το Υπουργείο Αθλητισμού) σε μέρα που η ομάδα μας αγωνίζεται με τα Ελληνικά χρώματα στην Ευρώπη, δείχνει πώς αντιλαμβάνεται το Υπουργείο τον αθλητισμό.

Στην ουσία καλούν τον προπονητή μας να απολογηθεί, γιατί ανήρτησε στα κοινωνικά του δίκτυα μία εικόνα από το γήπεδο, μία εικόνα που έχει συμβεί πραγματικά σε αγωνιστικό χώρο, αποτυπωμένη σε κορεό, η οποία ποτέ δεν προκάλεσε κανενός είδους βία!», σχολίασαν αρχικά στην ερυθρόλευκη ΠΑΕ και συμπλήρωσαν:

«Οι αρχές του αγώνα δεν ζήτησαν ποτέ να αποσυρθεί η εικόνα-αποτύπωση που ανήρτησε ο προπονητής μας! Επίσης στην ανάρτηση του προπονητή μας δεν υπάρχει στην εικόνα καμία υβριστική λέξη.

Συνεπώς για τι ακριβώς τον καλούν; Είναι ΞΕΚΑΘΑΡΟ ότι πρόκειται για μια υποκινούμενη δίωξη απο την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τον Αλαφούζο και τα μέσα της λάσπης (ΣΚΑΪ κλπ) που δημιούργησαν ένα ζήτημα που δεν υφίσταται!».