Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos, το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για τη Volley League και η Euroleague
Οι Galacticos by Interwetten του Gazzetta ανοίγουν το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Παρακολουθήστε live στις 14:00 όλο το ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά δεδομένα των ελληνικών ομάδων, μετά τα νοκ άουτ στο Κύπελλο Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μέσω της συνχότητας του Cosmote Sport 1 δείτε την κλήρωση για τα Play Off του UEFA Conference League για όσες ομάδες τερμάτισαν στις θέσεις 9-24 στη League Phase.
Στις 18:30 το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τη Volley League, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.
Στο μπάσκετ, ολοκληρώνεται σήμερα η 22η αγωνιστική της Euroleague με τρεις αναμετρήσεις. Στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βαλένθια (Nova Sports 4), στις 21:00 ακολουθεί το Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports start) και στις 21:45 σειρά έχει το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- Κλήρωση Conference League (14:00, Cosmote Sport 1)
- Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (18:30, ΕΡΤ2)
- Φενέρμπαχτσε - Βαλένθια (19:45, Nova Sports 4)
- Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:00, Nova Sports start)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα (21:45, Nova Sports prime)
