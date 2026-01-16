Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τους Galacticos, το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός στο βόλεϊ και τις αναμετρήσεις της Euroleague.

Οι Galacticos by Interwetten του Gazzetta ανοίγουν το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Παρακολουθήστε live στις 14:00 όλο το ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά δεδομένα των ελληνικών ομάδων, μετά τα νοκ άουτ στο Κύπελλο Ελλάδος. Την ίδια ώρα, μέσω της συνχότητας του Cosmote Sport 1 δείτε την κλήρωση για τα Play Off του UEFA Conference League για όσες ομάδες τερμάτισαν στις θέσεις 9-24 στη League Phase.

Στις 18:30 το ενδιαφέρον στρέφεται στο πολυαναμενόμενο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό για τη Volley League, το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Στο μπάσκετ, ολοκληρώνεται σήμερα η 22η αγωνιστική της Euroleague με τρεις αναμετρήσεις. Στις 19:45 η Φενέρμπαχτσε υποδέχεται τη Βαλένθια (Nova Sports 4), στις 21:00 ακολουθεί το Βιλερμπάν - Χάποελ Τελ Αβίβ (Nova Sports start) και στις 21:45 σειρά έχει το Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας