Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη μεγάλη ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια και ο υπερυπολογιστής δείχνει τις πιθανότητες πρόκρισης που έχει.

Τέσσερις μέρες έμειναν για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference και οι «πράσινοι» ετοιμάζονται πυρετωδώς για το παιχνίδι που θα κρίνει την ευρωπαϊκή τους συνέχεια.

Αυτή τη φορά δεν ξεκινούν με μικρό προβάδισμα, όπως συνέβη με την Πάκσι, που είχαν κερδίσει στο πρώτο ματς, ενώ παίζουν και εκτός έδρας. Μάλιστα, ο Τζέικομπ Νίστρουπ δεν θα μπορεί να υπολογίζει στους Τεττέη, Ίνγκασον, Παντελίδη, Καλάμπρια, Κάνγκουα και Τσάπρα ενώ με ερωτηματικό είναι ο Ντέσερς. Θα έχει βέβαια και ενισχύσεις, με τον Λιβάι Γκαρσία, που προπονήθηκε ήδη την Πέμπτη (06/08) για πρώτη φορά με το «τριφύλλι».

Παρ' όλα αυτά, ο αλγόριθμος του Football Meets Data δίνει τον Παναθηναϊκό ως φαβορί στο συγκεκριμένο ζευγάρι, πράγμα λογικό αν αναλογιστεί κανείς τη διαφορά ποιότητας που υπάρχει μεταξύ των δύο ομάδων.

Οι «πράσινοι» έχουν 69% πιθανότητες να βρεθούν στα Play Offs του Conference League σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που έχουν 31% κι επομένως αποτελούν το μεγάλο φαβορί, παρ' ότι δεν κέρδισαν στο πρώτο ματς που είχαν στην έδρα τους, όπου δεν έκαναν καλή εμφάνιση.